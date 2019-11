Zaragoza quiere alejar las casas de apuestas de los centros escolares

El Ayuntamiento de Zaragoza estudia cómo limitar la proliferación de las casas de apuestas deportivas en la ciudad, un tipo de negocio que cada vez es más común encontrarse en las calles de la ciudad. En concreto, desde el consistorio quieren atajar este fenómeno poniendo límites al impacto que puede tener en los menores con la implantación de unas distancias mínimas entre este tipo de negocios y los centros de enseñanza. Mientras, el consejo de Gerencia de Urbanismo aprobó ayer la licencia de actividad para una casa de apuestas ubicada en el número 39 de la avenida Juan Carlos I, en el distrito Universidad. El local, según los vecinos de la zona, lleva años abierto y se halla a unos 500 metros del colegio Moncayo-Corazonistas.

La corporación ha solicitado a los servicios de Intervención Urbanística y Disciplina un informe que aclare las posibilidades que el marco legal municipal tiene para regular esta limitación y para instaurar una ordenanza que marque el establecimiento de zonas saturadas para estos negocios, como sucede desde hace décadas con el ocio nocturno.

preocupación / Según el concejal del área, Víctor Serrano, la proliferación de estos negocios es algo que le «preocupa», por lo que ha solicitado este informe a la Intervención. El edil puso especial atención a lo relativo a las distancias mínimas con centros de enseñanza y recordó que el espacio entre los propios establecimientos, así como la publicidad, le compete al Gobierno de Aragón.

«Quiero crear una ordenanza que suponga la limitación de estos locales que perjudican, sobre todo, a las personas más débiles: los más jóvenes y las personas desfavorecidas», destacó Serrano, que añadió que llevará al pleno de noviembre estas medidas para requerir su pronunciamiento para la creación de esta norma. «Tenemos zonas como Delicias en las que es un clamor el número de locales que hay», dijo.

En cuanto a la licencia de actividad para una casa de apuestas en Juan Carlos I aprobada ayer y de la que vecinos de la zona afirman que lleva años abierta, indicó que no le consta esta circunstancia y que, antes de dar luz verde al título, se preguntó al servicio de Inspección, que confirmó que no había ningún expediente sancionador. También que, desde que se solicitó ya ha pasado más de un año. El local, no obstante estaría funcionando desde al menos el 2014. Además, subrayó que el consistorio va a abrir una investigación de oficio para aclarar esta circunstancia.

El PSOE ya insinuó el problema al criticar la aprobación de esta licencia para un local «que el responsable de Urbanismo desconoce desde cuándo ejerce actividad» y pidieron «más seriedad» a Serrano, quien «parece estar todavía en período de prueba».

Sobre su aprobación, relató que desde el consistorio no podían hacer «otra cosa distinta» y alegó que durante el mandato de ZeC se dio luz verde a 20 permisos de este tipo. «Lo hemos aprobado porque es un acto reglado. Con la normativa municipal es imposible denegar la licencia si se cumplen los requisitos», añadió. Los representantes de PP, Cs y Vox votaron a favor, mientras que PSOE y ZeC se abstuvieron. Podemos votó en contra.

También solicitaron hacer un mapa para conocer las ubicaciones exactas de locales y salones. Además, y en línea con lo anunciado por el responsable de Urbanismo, pidieron a los técnicos información sobre la capacidad normativa del consistorio para controlar nuevas aperturas y la posibilidad de establecer limitaciones en áreas cercanas a centros escolares o zonas de concentración de jóvenes.

Desde ZeC propusieron que el ayuntamiento trabaje la prevención con campañas dirigidas a jóvenes y Podemos exigió una moratoria de 6 meses para estas licencias y establecer limitaciones relativas la instalación de estos locales en los barrios.