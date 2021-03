Zaragoza rebaja el IBI un 30% a locales comerciales y hosteleros

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado en pleno la rebaja del 30% en la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles para el ejercicio de 2021. De esa bonificación se beneficiarán aquellos que han recibido la aprobación de su solicitud, en total 3.446 inmuebles con uso catastral comercial, ocio y hostelería, así como espectáculos. Las peticiones presentadas habían sido 4.489, pero se desestimaron más de mil al no cumplir “los requisitos indispensables para recibir esta aminoración, en ocasiones por tener un uso catastral indebido”, según ha explicado este miércoles la concejala de Hacienda, María Navarro. De las deducciones, 3.305 irán destinadas a inmuebles de uso hostelero, 32 a hoteles de tipo especial, 105 a hoteles de tipo general y 4 a espectáculos.

La votación no ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales. Ninguno ha votado en contra, pero los de la izquierda se han abstenido al considerar que se han dejado numerosos inmuebles fuera de la bonificación. La concejal del PSOE, Ros Cihuelo, se ha mostrado satisfecha con la propuesta y ha aclarado que “desde el grupo socialista no rechazamos ningún tipo de iniciativa que pueda beneficiar a los ciudadanos”, aunque incidió en la preocupación “de los 600 que se quedan fuera”, mientras que Fernando Rivarés, portavoz de Podemos, insistió en la necesidad de “ayudas directas”.

Por su parte, Alberto Cubero, concejal de ZeC, calificó de “bluf” el Plan Fiscal de PP-Cs ya que, a su entender, “solo beneficia a 3.885 negocios de los 28.500 anunciados”, además de de destacar que “posiblemente la mitad del dinero gastado en esta bonificación vaya a beneficiar únicamente a 32 grandes hoteles”.

El Plan Fiscal contaba con un presupuesto de 4,5 millones “y el Gobierno se ha negado a aportar la información de cuánto finalmente va a gastarse en este plan”, apuntan desde ZeC. “En todo caso, si consideramos que para los 28.000 establecimientos comerciales de tipo general estaban previstos en torno a 3,5 millones, este importe posiblemente vaya a quedar en torno a medio millón”, algo que no ve de la misma manera María Navarro, que recuerda que beneficia “al 40% de los establecimientos abiertos en la ciudad”.

“Confunden el padrón de inmuebles, no tienen en cuenta que hay un montón de locales cerrados y que los beneficiarios son los que tienen actividad. Y más aún, que conseguimos que esa rebaja sea para quien desarrolla la actividad y no para el propietarios del local, algo en lo que venimos trabajando con los hosteleros desde hace meses”, ha esgrimido la concejala de Hacienda, que ha recordado que hasta hoy “las únicas medidas que han llegado a los hosteleros son de Zaragoza”.

Por último, Cubero ha denunciado que este plan fiscal ha sido utilizado como excusa para no conceder ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis. “Por tanto, el dinero que sobre debería al menos destinarse a ayudas directas a dichos sectores puesto que está presupuestado. El Gobierno no quiere reconocer que los 4,5 millones de inversión de su Plan Fiscal se van a quedar en sólo 1 millón”, una cantidad que el equipo de Gobierno aún no ha “estimado”, aunque sí ha recordado que solo en las ayudas a los veladores ya se ha destinado 1 millón de euros.