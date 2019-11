«Zaragoza sigue estando bajo un riesgo de ataque nuclear»

El exdiputado de Unidas Podemos Pedro Arrojo es, entre otras muchas cosas, especialista en temas hidráulicos y responsable de la fundación Nueva Cultura del Agua. Próximamente se incorporará a la II Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que empezó el pasado 2 de octubre en Madrid y terminará el 8 de marzo, también en la capital de España.

–¿En qué consiste la iniciativa para promocionar la paz mundial?

–La marcha dura cinco meses largos y yo voy a recorrer la zona comprendida entre México y Lima. En total, creo que la duración será de un mes y medio. Pero no se trata de ir andando. Consiste en un grupo de unas 10 a 20 personas que se va turnando y los trayectos largos son en avión y los menos largos en autobús normalmente. La idea es convocar actos a lo largo del todo el itinerario en decenas de ciudades que tienen preparada la acogida y cada una de ellas tiene los actos que considera oportunos. Es el pretexto o la ocasión para empoderar a los movimientos sociales de cada país y cada ciudad en torno a los temas que están reivindicando, siempre que sean coherentes con los objetivos de la marcha.

<b>–¿Atravesará la marcha territorios donde hay algún tipo de conflicto?

</b>–Es posible que en algunos ni siquiera nos dejen entrar. Por ejemplo, cuando pasó por Marruecos, no se podía hablar del conflicto del Sáhara pero una delegación irá más adelante a visitar los campamentos del Polisario. En noviembre, por otra parte, intentaremos entrar en Nicaragua y es probable que no nos dejen organizar actos. Por otro lado, la situación está dura en Chile, ha estado y seguirá estando, aunque se haya superado la fase más crítica, en Ecuador… En casi todas partes hay conflictos.

<b>–¿Por qué ha elegido esa parte del mundo para unirse a la marcha?

</b>–Creo que es lugar donde puedo ser más útil. He viajado mucho por América Latina, conozco a mucha gente, me relaciono con movimientos sociales de muy distintos ámbitos, desde ambientalistas a grupos de defensa del territorio, temas del agua y también de derechos humanos, la seguridad, el medioambiente. Me turnaré con mi compañera, Carmen Magallón, que está ahora por Nicaragua y México. Y puede que al final coja la parte europea o la asiática al final, en febrero o marzo.

–Todo eso supone mucho trabajo.

–Yo no figuro en el núcleo organizador. Estoy colaborando en el tramo latinoamericano. El tiempo que estuve en el Parlamento promoví asuntos relacionados con la marcha, cuando era diputado por Unidas Podemos, pero ahora participo en la marcha a título personal.

–¿Por qué se ha organizado la II Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia?

–Los que participamos en la marcha mundial consideramos que vivimos en un momento en el que el choque de poderes, de placas geopolíticas, a nivel mundial, ha puesto en cuestión las hegemonías salidas de la Segunda Guerra Mundial. El poderío económico y militar de China cuestiona claramente el predominio absoluto de Estados Unidos y eso produce movimientos que revisten formas de guerra económica. Como en otras épocas de la historia, esta redistribución de poder causa terremotos políticos y militares que ponen en peligro la paz mundial.

–¿Cuáles son los principales escollos para la paz?

–Tenemos una situación en la que el tratado de no proliferación de armas nucleares ha fracasado en gran medida, primero porque los países que lo firmaron y promovieron hay nuevos países con armamento nuclear en zonas de altísimo riesgo, como Israel, como Pakistán, como la India, como Corea del Norte. En esas condiciones, lejos de aplicarse la segunda fase del tratado, que era reducir los arsenales hasta acabar con ellos, hoy sigue habiendo 15.000 armas nucleares. Y con toda seguridad alguna de esas armas apuntan aquí, pues aunque Zaragoza ya no albergue una base americana, sí tiene una base de la OTAN. En tiempos nos sentíamos objetivo nuclear, y ese riesgo sigue estando vigente. De hecho así lo confirma el medidor conocido como reloj Doomsday, de Estados Unidos, que mediante varios criterios fija el nivel de riesgo global, el nuclear incluido, y que ahora se sitúa en un punto similar al que hubo cuando la crisis de los misiles de Cuba, y sin embargo no hay esa conciencia.

–Entonces, ¿qué se puede hacer?

–La marcha mundial se plantea seriamente apoyar país a país el tratado que ha lanzado Naciones Unidas, de prohibición de las armas nucleares, y que va más allá que el de no proliferación nuclear. Lo han promovido 122 países, y España no está entre ellos porque entre los promotores tampoco están las potencias nucleares ni los países de la OTAN, pese a que está la inmensa mayoría de los países del mundo. Pero el tratado de Naciones Unidas está ya en la fase de ratificación y cuando haya 50 ratificaciones, entre ellas las del Estado Vaticano y México, pasará a tener vigencia internacional, será una ley internacional que además está apoyada por Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. De forma que se habrá ilegitimado la posesión, la fabricación, el tráfico y tránsito de todo tipo de armas nucleares. Ese es uno de los objetivos de la marcha, que a la vuelta a Madrid el 8 de marzo tengamos 50 ratificaciones. Este camino también se recorrió con las armas químicas y con las minas antipersona, que al principio no los suscriben todos los países pero al precio de deslegitimarse.

–¿Qué programa llevarán los participantes en la marcha a lo largo del recorrido?

–Vamos hablando con todos los gobiernos, unos ya han ratificado y otros no y se trata de plantear qué más se puede hacer, en relación directa. Aparte hay otros objetivos contextuales, como la reforma de Naciones Unidas para que recupere el protagonismo que le han hecho perder y la emergencia climática, donde pediremos que se declare y se acompañe de las medidas correspondientes. También se abogará por la lucha contra la xenofobia y el racismo que va creciendo en el mundo, en un mundo donde las crisis ambientales y ecológicas que predijo el Club de Roma hace 50 años ya son realidades y producen migraciones masivas por fenómenos como las sequías. Y en este contexto, con el pretexto de proteger lo propio, el privilegio propio, la riqueza propia, está creciendo el rechazo al inmigrante. Se está promoviendo el miedo al inmigrante transformado en xenofobia.

–¿Qué balance hace de su etapa como parlamentario en la pasada legislatura en la formación Unidas Podemos?

–He escrito un pequeño libro donde lo resumo en una frase que lo sintetiza y que dice textualmente «fue un gran honor, fue muy interesante, pero no fue un placer». Y no porque no se hicieran cosas bien ni cosas interesantes, porque el ambiente que prima en esas instituciones democráticas que hay que defender está tan preñado de cinismo político que, cuando lo vives en directo, como un epectáculo en directo, lo sientes con más intensidad. Y eso yo lo he vivido con mucha amargura desde el punto de vista vital. Pero, por lo demás, no fue tiempo perdido, creo que se dejaron sembradas semillas buenas. Se cometieron también errores garrafales pero en general se defendieron ideas transformadoras y justas y por ello reivindico esos tres años y pico al tiempo que los he vivido y los recuerdo con un punto de amargura.