Las zaragozanas accidentadas en Vietnam regresan a España

«Volvemos a casa». Así comunicaba hace un día en sus redes sociales María Valverde, la joven enfermera zaragozana que permanece desde el 11 de febrero en Vietnam tras sufrir un accidente con su amiga Noelia Traid, que regresaban a España. Y lo hacía acompañada de una foto en la que se les ve a ambas (Noelia con muletas tras ser operada) posando de pie en la habitación del hospital de Bangkok donde han permanecido las últimas semanas. «Hoy hace doce días que operaron a Noelia; doce días que se nos han pasado como doce meses. Días de ilusiones y desilusiones, de fiebre, de infección, de dolores, de echar de menos nuestra casa y de espera a que pasen las horas para oír noticias que por fin han llegado», escribía Valverde.

José María Traid, el padre de la joven que tuvo que ser operada tras sufrir una fractura de cadera, de la cabeza del fémur dislocada y de pelvis tras un accidente con una moto durante sus vacaciones en Vietnam, señaló a este diario sentirse «muy contento» por el regreso de las enfermeras. «Llegan este luens a España, pero a Zaragoza exactamente no lo sé porque todo lo organiza la mutua y no nos han dicho horarios. He hablado con ellas después de comer y me han dicho que todavía no habían salido de allí», decía Traid.

«Tenemos ya muchas ganas de que vuelvan, sobre todo para poder cerrar por fin esta pesadilla», añadía el padre. Tras el accidente, su hija tuvo que iniciar un periplo por hasta cinco hospitales vietnamitas distintos en busca de ayuda y, finalmente, fue un médico español que trabaja en Bangkok quien accedió a operarla tras conocer su situación.

Secuelas / «Secuelas por la falta de atención primaria que tuvo mi hija al principio, por la falta de atención, va a haber y no va a estar todo bien. El mal ya está hecho. Una vez que lleguen a Zaragoza la volverán a valorar, pero no sabemos ahora las consecuencias de la lesión», añadió Traid. «Estamos tranquilos por lo menos de tenerlas ya aquí en casa», reiteró.

En la publicación social de María Valverde, la joven también hablaba sobre la evolución médica de Noelia Traid. «También han sido días de progreso en los que hemos pasado de una cama de la uci a conseguir subir escaleras con muletas; en los que recibíamos constantemente mensajes de apoyo y ánimo y que nos han hecho ver lo afortunadas que somos de haber recibido tanta ayuda y estar bien», decía.

«Hemos valorado más los momentos de risa que nunca, hemos buscado juegos, entretenimientos, revistas y películas españolas en una tele tailandesa; y hemos recorrido el pasillo de arriba a abajo y practicado idiomas», añadía Valverde.

Tras el accidente, su seguro de viaje no contempló las circunstancias y los sanitarios del país les aseguraron que no estaban capacitados para realizar una cirugía. Ellas mismas denunciaron las «pésimas condiciones higiénicas» de los hospitales.