«Zarpa se ha especializado en perros que viven mucho tiempo en la calle»

-Zarpa es una entidad sin ánimo de lucro, que se dedica a mejorar la vida de los animales abandonados o maltratados. ¿Cómo surgió?

-Zarpa se fundó en 2006 con la intención de ayudar a los animales callejeros y ha evolucionado hasta hoy. Nos hemos especializado en el rescate de perros complicados, miedosos, que llevan mucho tiempo viviendo en la calle y otras protectoras no pueden recoger.

-¿Cuántas personas hay detrás de la asociación?

-Ahora mismo estamos diez voluntarios y alrededor de 30 personas en casas de acogida.

-¿Qué acciones y actividades desarrolla de forma habitual?

-Rescatamos perros y gatos y lo que nos diferencia es que casi el 90% de los perros los llevamos a casas de acogida. No disponemos ni de refugio ni de guarderías. Van a casas de acogida para intentar que avancen y se integren en la sociedad lo antes posible. También organizamos diferentes eventos, como mesas informativas, sesiones divulgativas en los colegios, mushing y otras actividades deportivas porque nos dimos cuenta que a nivel psicológico el deporte les ayuda mucho a mejorar la confianza en sí mismo y el vínculo con sus guías, y a perder los miedos o inseguridades.

-¿Qué apoyos tienen y cómo se puede colaborar con Zarpa?

-Contamos con casi 200 socios y 100 padrinos y recibimos alguna donación particular esporádica. Se puede colaborar a través de la plataforma Teaming con un euro al mes o siendo socio, con cinco euros. Cada mes elaboramos un boletín mensual en el que informamos sobre el número de perros que se han recogido o adoptado, eventos, proyectos... También se puede apadrinar un perro.

-También cuentan con muchos apoyos en las redes sociales.

-Sí. La gente está cada día más concienciada con el no abandono de animales pero, por desgracia, sigue habiendo demasiados perros abandonados o perdidos sin microchip. Nos encontramos que no podemos localizar a los dueños de muchos animales porque no están correctamente identificados. Hoy las redes nos ayudan a difundir problemas como este. Además, Facebook nos está sirviendo como escaparate en el que colgamos las fotos de los perros que vamos teniendo y los finales felices de los adoptados con sus nuevas familias. Cada perro siempre tiene una familia en la que encajar. En Facebook tenemos unos 39.000 seguidores y estamos dándole un impulso a Instagram.

-¿Cuál es su zona de actuación?

-Nos movemos en Zaragoza capital, pero también en pueblos de la provincia y resto de Aragón. Como nos hemos especializado en perros que llevan mucho tiempo en la calle, estos suelen estar en los pueblos. Siempre hay alguien que les da de comer, pero luego se pone en contacto con nosotros.

-¿Cuántos perros son abandonados cada año?

-Unos 200.000 en España y en Zaragoza el número de recogidas podría oscilar entre 400 y 500. Zarpa recoge unos 100 perros al año, teniendo en cuenta que hay más protectoras en la ciudad.

-¿Cuáles son las mayores preocupaciones?

-El principal problema es que en torno al 50% son perros sin identificar. Enseguida vemos que han tenido dueño porque, una vez pierden el miedo, son más amables y cariñosos. Han podido escaparse de fincas y no es fácil encontrar a los propietarios. El resto son perros que han sido abandonados por diferentes motivos.

-¿Qué le parece la iniciativa Can We Run que organiza EL PERIÓDICO DE ARAGÓN?

-Es fundamental hacer deporte con el perro porque crea un gran vínculo con su dueño. Igual que a nosotros nos viene bien realizar deporte también les viene bien a ellos. Nos parece una idea estupenda porque por desgracia ahora no se pueden realizar eventos para recaudar dinero y apoyos y, además, debido a la crisis hay gente que no puede hacerse socia. Agradecemos que confiéis en nosotros, lo que demuestra que estamos haciendo las cosas bien y la sociedad se fija en estos peludos que no tienen voz.