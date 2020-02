ZeC denuncia la eliminación de un punto limpio a cambio de 208.000 euros y el Gobierno responde que eso es mentira

En julio de 2015 cerró sus puertas el punto limpio de San José-Las Fuentes, sito en Cesáreo Alierta, para ser trasladado a otra ubicación, ya que la parcela original se destinó a la construcción de viviendas protegidas. La primera ubicación alternativa era Miguel Servet, pero finalmente se optó por el paseo Echegaray y Caballero. A lo largo de la legislatura pasada, según Zaragoza en Común, el ayuntamiento obtuvo la autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en febrero del 2017. “Sin embargo, actualmente el nuevo punto limpio sigue sin construirse, ya que tras un año de inacción, la empresa adjudicataria alegó a finales de 2018 la existencia de sobrecostes causados por el cambio de ubicación”, según ha explicado ZeC en una nota en la que añade que en octubre del 2019 “el Gobierno PP-Cs optó por solicitar a la empresa que ingrese a las arcas municipales el dinero que según esta costaría el traslado del punto limpio, unos 208.000€, renunciando así a que la empresa realice la obra a la que se había comprometido”.

Fuentes del Gobierno desmintieron estas informaciones asegurando que “no ha perdonado a ninguna empresa” la construcción de ningún punto limpio. “Es falso, la información es mentira”. Al contrario, añaden, “tras años en los que el Ayuntamiento de Zaragoza ha obviado la obligación que tenía la empresa constructora de ejecutar esa obra, es ahora cuando se ha requerido el pago del dinero contemplado en el acuerdo de enajenación de la parcela para viviendas que fue adoptado hace varias legislaturas, en diciembre del año 2010. Ese acuerdo, que ha obviado ZeC, suponía la aceptación por parte del Ayuntamiento de la oferta de la empresa constructora, que se comprometía a gastarse 208.000 euros en un nuevo punto limpio”.

Al otro lado, desde ZeC afirman que, a tenor de la información contenida en el expediente, el Gobierno “no ha tomado más medidas para solucionar este problema, manifestando una dejación de funciones preocupante, y además la empresa no ha efectuado el ingreso solicitado por el Ayuntamiento. A su vez, en el presupuesto recientemente aprobado no se incluye la construcción de ningún punto limpio”, dice este grupo municipal en una nota. El concejal de Zaragoza en Común Alberto Cubero ha declarado: "Exigimos al Gobierno que si ha permitido a cambio de dinero que la empresa no construya el punto limpio al que le obligaba el contrato, edifique el nuevo punto limpio previsto con ese dinero obtenido".

Desde el Gobierno recuerdan que el punto limpio al que hace referencia ZeC debe trasladarse a otra ubicación que se encuentra todavía por decidir. “El hecho de que no se haya trasladado tiene mucho que ver con el anterior equipo de gobierno. No solo paralizaron el concurso para la explotación del servicio en 2015, sino que renunciaron a adoptar cualquier decisión sobre la ubicación de las nuevas instalaciones cambiando en varias ocasiones la misma”. La empresa constructora nunca pudo ejecutar el compromiso adquirido en su oferta por esta razón y tampoco fue requerida para ello, según estas fuentes, que añaden que es el nuevo Gobierno de la ciudad “el que busca nueva ubicación y ha exigido a la empresa el pago de la cantidad adeudada” desde que se cerró el anterior punto limpio para la construcción de viviendas junto al Príncipe Felipe (año 2014).

“Son 208.000 euros cuyo abono ya se solicitó en septiembre y se reiteró hace escasamente unos días”, añaden desde el Gobierno antes de concluir “lamentando la desinformación que ha vuelto a causar Alberto Cubero recurriendo a falsedades que nada tienen que ver con la realidad”.