ZeC limita la presencia de la UAPO en la celebración de su patrona

Nueva polémica entre la antigua UAPO, ahora llamada Unidad de Refuerzo Flexible (URF), y el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). El próximo día 7 celebran su patrona, la Virgen del Portillo, y, a diferencia del resto de años, se ha limitado la presencia de los agentes de esta unidad. Según explicaron desde el consistorio, el motivo es meramente protocolario, ya que este año tomarán posesión 17 nuevos policías que formarán donde lo hace la polémica unidad.

Varios miembros de la URF explicaron que habían recibido una «orden verbal» por la que se les indicaba que solo formaría un agente que, además, irá vestido de gala. Será el conductor de uno de los furgones, también presente.

Hasta ahora, según explicaron los miembros de la unidad, asistían al acto unos 16 miembros, correspondientes a dos equipos, que vestían su uniforme azul (el que, según ZeC, se asociaba a los antidisturbios). Desde el consistorio zaragozano negaron que se esté tratando de ocultar o limitar su presencia en la celebración y que se debe a una decisión protocolaria. Este año, a diferencia de los últimos, 17 nuevos agentes tendrán que tomar posesión tras haber conseguido una plaza y, por ende, estar en formación.

Como el espacio es limitado, se tiene que reducir la presencia del número de policías de otras unidades y se ha decidido que sea de la URF. Por ahora se desconoce cuántos serán, según explicaron.

La relación entre el Gobierno de ZeC y esta unidad no ha sido buena a lo largo de estos cuatro años. ZeC llevaba en su programa la disolución de la UAPO y acabó cambiándole de nombre y de equipación pero no de funciones. Lo hizo de una forma polémica porque no contó ni con el acuerdo sindical ni político ni de la plantilla, que llegó incluso a amenazar con realizar paros, algo que descartaron por responsabilidad. PP, PSOE y Cs, las tres formaciones con opciones de estar al frente del próximo Gobierno, han dicho en más de una ocasión que recuperarán el nombre de esta unidad.