ZeC planea licitar la obra de Tenor Fleta aun sin presupuestos

Parece que cada enfrentamiento entre el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y el PSOE por la inexistencia de negociaciones para aprobar el presupuesto de este año hacen aflorar las buenas ideas para rescatar algunos de los proyectos que se ven damnificados por la prórroga. Ayer, en la Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad, le tocó el turno a la prolongación de Tenor Fleta, una inversión valorada en 2,2 millones de euros que ya tiene proyecto aprobado y listo para salir a licitación pero varada por no tener presupuesto para el 2019, aunque el responsable del área, Pablo Muñoz, anunció que no descarta sacar las obras a concurso público en abril, antes de las elecciones municipales, aunque no haya acuerdo por las cuentas municipales para este año.

Su idea pasaría por completar los «2,2 millones de euros» que necesita para ejecutar las obras con una modificación de crédito que mueva del presupuesto prorrogado los 1,4 millones que le faltan para conseguir esa reserva de crédito. Ahora mismo «solo hay disponibles 800.000 euros», que son los que se vincularon al crédito bancario de 24,8 millones de euros suscrito el año pasado para ejecutar inversiones.

Los plurianuales previstos para este proyecto se invalidan con la prórroga y esta sería la única opción para llegar a las elecciones con la licitación lanzada. Una posibilidad similar a la que el PSOE plantea para blindar todos los convenios y subvenciones del tejido social y vecinal, vía modificación de créditos –y por una cuantía parecida–, pero para la que el Gobierno también necesitaría de los votos socialistas para su aprobación en el pleno. Aunque fuentes del grupo municipal no veían ayer con malos ojos esta solución a una de las obras más demandadas por los vecinos de San José.

Así respondía Muñoz al PP, que en boca del concejal Pedro Navarro lamentó que este proyecto y el de la avenida Cataluña, cuya cesión impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura, han sufrido «algún vaivén» y su futuro ahora es incierto. Más aún cuando Adif ni siquiera ha iniciado las obras previas comprometidas en el Camino de Cabaldós, según confirmó el concejal de ZeC.