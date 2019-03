ZeC propondrá una modificación de créditos de 23,5 millones de 

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se verá obligado a activar un plan b que evite que el rechazo al presupuesto municipal del 2019 no bloquee la actividad diaria de todo el tejido social y vecinal. Por eso está ultimando una propuesta que la próxima semana se remitirá a los servicios jurídicos y a la Intervención municipal con la que someter a votación en el salón de plenos una modificación de créditos de más de 23,5 millones de euros con los que «blindar todos los convenios y subvenciones, así como las ayudas que se otorgan a los distritos y barrios rurales de la ciudad».

Se trata de una cuantía superior a los 13 millones que barajaba el grupo municipal socialista cuando no se quería sentar a negociar el presupuesto para explorar una posible aprobación, aunque la fórmula es la misma. Con una diferencia, resalta el responsable de las finanzas de la capital aragonesa, Fernando Rivarés, «que con un proyecto en tramitación no se podía hacer y ahora que han rechazado las cuentas junto al PP y Ciudadanos (Cs), es cuando es posible. Y llega a todas las entidades –más de 80–, no solo a las que ellos deciden».

El próximo lunes podría estar culminada una propuesta definitiva. Pero el tiempo ha pasado y ahora apremia. En la primera semana de abril debería votarse en una comisión extraordinaria en la que su planteamiento esté motivado y avalado jurídicamente. Pero antes hay que dictar de dónde sacar ese dinero y esa es la clave en la que están trabajando. Aunque una parte podría salir de gasto corriente, es decir, de servicios esenciales a expensas de que el Gobierno que salga de las urnas apruebe un presupuesto que ponga les devuelva el dinero.

El objetivo pasa por llegar al último pleno del mandato –o celebrar una sesión extraordinaria– con la que poder sacar a concurso, tras 15 días hábiles de exposición pública, la convocatoria de subvenciones, «antes de las elecciones». Los convenios se podrán firmar, pero las ayudas que salgan a concurso no podrán adjudicarse hasta después del 26 de mayo, como por ejemplo las de rehabilitación o cooperación.

Las cuantías de estas subvenciones se ajustarán a las fijadas para el 2018, no las que incluía el presupuesto del 2019, que en algunos casos crecían. Así, habrá 15,89 millones del consistorio para subvenciones y convenios (5,67 para entidades asistenciales, 172.722 euros para asociaciones de vecinos, 153.013 para comisiones de festejos, 104.446 para asociaciones de padres de alumnos, 193.325 para entidades ciudadanas y 9,59 millones para otras), y otros 4,4 vinculados a las sociedades. Los 3,2 restantes serían para la obligatoria subida salarial del 2,5% a los funcionarios.