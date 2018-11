ZeC recurrirá al Tribunal Superior de Justicia la sentencia del 010

Las declaraciones son muy peligrosas. La Sentencia del Juzgado de lo Social no fue recurrida por la CEOE, ni por el Sindicato que se opuso a la reversión de la contrata, ni por otros. Por ello las trabajadoras son fijas pero no de plantilla. Hasta que se convoquen las plazas en el oportuno concurso-oposición. La Sentencia del JCA es muy clara: Se saltaron el procedimiento, es decir no cumplieron con las normas y por ende hay consecuencias jurídicas. Ellas van a depender de que alguien presente una demanda penal por decisión injusta a sabiendas: PREVARICACION y que la Sentencia que declare la nulidad sea firme y no revocada por los Tribunales. Es así de claro: A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. Por ello a nuestro Concejal no le debe dar igual la Sentencia.