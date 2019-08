Aldama pide rebajar la euforia con su hijo Santi

Santiago Aldama, exjugador que se formó en la cantera del antiguo Club Baloncesto Zaragoza y que jugó también en el Helios y el Peñas Huesca, pretende rebajar la euforia en torno a su hijo Santi (2001), campeón de Europa U18 de baloncesto junto a Javi García y Ander Urdiain, del Casademont Zaragoza, elegido mejor jugador del evento y ya considerado por algunos como el nuevo Pau Gasol español.

Aldama no puede disimular su orgullo tras el gran papel desarrollado por su hijo en el reciente Europeo griego y reconoce que en estos días ha engordado unos «kilos de satisfacción», aunque también pide prudencia para que los reiterados elogios que recibe Santi no le hagan perder la cabeza. «Cuando hay algún joven que despunta se buscan comparaciones, pero hay que tener mucho cuidado para no meter una presión excesiva a un chico de su edad. Tiene un talento importante y ha hecho un campeonato excepcional, pero se le está comparando con Pau Gasol, que es el mejor. Hay que tener los pies en el suelo», subrayó.

Además, Aldama padre explicó que «este próximo curso irá a la Universidad de Loyola Maryland, después de que haya ido creciendo deportivamente en el Canterbury, donde empezó de la mano del técnico Santi López». Por ello, el joven valor vivirá su primera gran aventura personal y deportiva el próximo curso, muy lejos de casa y del que ha sido su colegio hasta ahora.

Además, también afirmó que su hijo «está abrumado por todo lo que está viviendo». «Él no ha estado en un club ACB donde se centran más los focos en los chicos que despuntan, sino que ha venido jugando en su colegio de siempre y no está acostumbrado a estar en boca de todos». Por último, Aldama deseó que Santi «nos deje a la altura del barro» a él y a Santi Toledo, su tío y también exjugador de baloncesto.