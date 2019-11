Y ahora, contra el líder

Para lo bueno y para lo malo, el Casademont Zaragoza vuelve a jugar apenas 48 horas después de caer ante el Joventut. Lo bueno es que los jugadores de Porfirio Fisac no pueden perder el tiempo lamentándose y están obligados a pasar página inmediatamente. Lo malo es que no hay tregua y el equipo ya llega algo castigado físicamente. Y si lo del domingo era un examen, lo de hoy es una prueba de aúpa ante nada menos que el líder del grupo D de la Champions League. El JDA Dijon llega este martes al Príncipe Felipe (20.30 horas) invicto, con cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas de la competición.

El objetivo del Casademont Zaragoza en esta primera fase es superarla, acceder a las eliminatorias. Para ello debe clasficarse entre los cuatro primeros del grupo de seis participantes, por lo que no fallar en casa se antoja crucial. No lo ha hecho de momento el equipo aragonés, que se impuso al Falco Szombathely sobreponiéndose a las bajas y a un mal encuentro. Además, cuenta con el bonus de haberse llevado la victoria de Turquía. Cayó en Bonn y en Klaipeda. Dos victorias en cuatro partidos teniendo en cuenta que tres de ellos han sido fuera de casa puede considerarse un buen balance.

Pero hay que seguir avanzando, esta vez con la visita del líder del grupo. Una oportunidad para que el Casademont vuelva a rehacerse, aunque no haya tenido tiempo ni de recuperar apenas fuerzas ni jugadores. Sí podrá contar con Fran Vázquez, recuperado tras una rotura fibrilar, pero continúan fuera tanto Rodrigo San Miguel como Renaldas Seibutis, este sin fecha de regreso. Es decir, que Fisac sigue teniendo un problema en la rotación exterior, más corta de lo previsto. Y tendrán que seguir cargándose de minutos algunos jugadores, especialmente Carlos Alocén. Todo eso ha ido mermando el nivel físico del equipo, que necesita precisamente estar al máximo en esa parcela para imprimir el juego que más éxito le ha dado hasta ahora, una defensa agresiva e intensa con la que recuperar balones y correr.

Más aún necesitará mucho de eso cuando enfrente tiene a un equipo comandado por un jugador precisamente muy físico, rápido y habilidoso como Holston. El base norteamericano es uno de los destacados del líder del grupo con 14,8 puntos y 8 asistencias de media por partido. Además, el escolta Sulaimon está aportando 15,7 puntos. Es decir que, una vez más, el Casademont tendrá que estar muy atento a los tiradores del rival e intentar frenar por ahí su ritmo anotador. Pero ningún equipo es solo un jugador. El Dijon se ha destapado como un líder sólido porque no solo ha ganado sus cuatro partidos, sino que es el conjunto más anotador del grupo (88 de media) y el segundo que menos puntos recibe (74,5).

HOLSTON / Son unos números muy similares a los que exhibe en la Liga francesa, en la que presenta también un balance extraordinario. Ha ganado siete de los ocho encuentros disputados y es tercero en la clasificación. Este sábado se impuso por 78-90 en la pista del Chalon con una actuación estelar de David Holston. El base hizo 28 puntos dio 9 asistencias y sumó 38 créditos de valoración. Fue el MVP de la jornada. Está claro quién es la estrella del Dijon, su jugador más peligroso. Trabajo extra para los exteriores del equipo aragonés.

El Dijon es uno de los clubs de la parte baja de la tabla de presupuestos de la Liga francesa. Es la propia competición la que ofrece los datos oficiales de las entidades profesionales y el Dijon cuenta para esta temporada con un presupuesto de 4.967.000 euros, lo que le sitúa el decimosegundo de dieciocho equipos. Encabeza el ranking el Asvel con 11.436.000 euros y el último es el Roanne con 3.752.000 euros. De esos casi cinco millones, el club dedica a la plantilla 1.625.000 euros, según esos mismos datos oficiales. Un dinero bien aprovechado porque el equipo de Laurent Legname ha ganado once de los doce partidos disputados. Ese es el rival que visita hoy el Príncipe Felipe y que le va a exigir otro esfuerzo al Casademont.