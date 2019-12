Alimento para la Copa

"La Liga es lo que nos da de comer", dice desde el principio Porfirio Fisac. Y es donde sus jugadores están poniendo toda la carne en el asador. Así debe seguir siendo para que el Casademont Zaragoza vuelva a jugar una Copa del Rey cinco años después. Lo tiene muy cerca, casi puede tocarlo ya con las dos manos, pero aún falta ponerle el sello al pasaporte a Málaga. Quizá hagan falta diez victorias. Las que sumaría el equipo aragonés si gana este domingo al Fuenlabrada (12.30 horas). La mejor manera de completar la trilogía madrileña que ha vivido en las últimas semanas. Ya superó al Real Madrid y al Estudiantes y solo le queda el club del sur de Madrid.

Una vez superado el sofoco de caer en casa en la Champions, el Casademont debe centrarse en un rival al que aventaja en cinco victorias y que ha tenido muchos problemas de lesiones que le han obligado a cambiar su plantilla. En seguir alimentando el sueño de la Copa, que tiene ya una forma bastante corpórea. Si algo ha aprendido, o debería haber aprendido, el conjunto zaragozano es que para ganar necesita estar lo más cerca posible de su mejor versión, que si ha llegado hasta aquí, con nueve victorias en doce partidos, es porque ha hecho méritos suficientes en cada partido para superar a su rival.

Así tendrá que hacerlo ante un Fuenlabrada que acumula tres derrotas consecutivas y que ha ganado cuatro partidos esta temporada, el último en Vitoria, su único triunfo fuera de casa. Porfirio Fisac podrá contar, en principio, con todos sus jugadores excepto Seibutis, al que ya se puede ver por Zaragoza pero que aún debe iniciar el proceso de incorporación al grupo y al trabajo de pista. Así que el técnico tendrá que hacer un descarte de nuevo (Krejci ha sido el elegido hasta ahora) y contará con todos sus jugadores para rotar como a él le gusta, intentando repartir minutos y mantener un cinco fresco en la pista.

Enfrente tendrá un rival con muchas caras conocidas, será una mañana de reencuentros. En el banquillo está Jota Cuspinera, cuyo paso por Zaragoza fue breve pero que ha vuelto a hacerse con las riendas del equipo donde ha logrado sus mayores éxitos. En la pista Tomás Bellas, jugador y capitán del equipo aragonés durante tres años, Álex Urtasun y Nico Richotti, que ayudaron a Fisac a completar la pretemporada hasta la incorporación de los jugadores mundialistas.

El Fuenlabrada tiene cinco jugadores que superan los diez puntos de media por jornada con Anderson como principal anotador con 14,3. Le siguen Urtasun (13,9), Eyenga (12,9), Bellas (12,2) y Marc García (11). En el apartado de rebotes destaca el pívot incorporado este curso Mockevicius con 5,1, seguido de Gillet con 4,6. El ex del Basket Zaragoza Tomás Bellas es el máximo asistente con 4,8, además de ser también el mejor valorado con 15,1 créditos de media. Urtasun acumula 13, Eyenga 11,8 y Anderson, 10,4. El equipo de Cuspinera no está para regalar nada sino para intentar despegarse de la zona peligrosa cuanto antes. De esos rivales recela especialmente el Casademont Zaragoza, que no se fía de nada ni de nadie. Ni siquiera de sí mismo, sabe que cada partido es una hoja en blanco y requiere el máximo esfuerzo.