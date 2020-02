Alocén: Solo tenemos la cabeza en el día a día

El Casademont deja atrás la Copa del Rey y las ventanas de clasificación para el Eurobasket y se mete de lleno en el último tercio de la competición. Este sábado (18.00 horas) se mide al Estudiantes en el Príncipe Felipe en un partido complicado ante un histórico. “La cosa ha cambiado, la cara que están mostrando estos partidos con Javi Zamora es muy diferente. Será un encuentro muy complicado pero contamos con el factor cancha y confiamos en hacer un buen partido”, aseguró el zaragozano, que confía conseguir superando objetivos de cara a final de temporada. “Sabemos que afrontamos cosas bonitas por delante pero debemos centrarnos en el día a día y evadirnos del resto. Es lo que nos intenta transmitir Porfi y lo que tenemos en la cabeza”, afirmó el canterano.

En este partido, Jason Thompson podrá contar con sus primeros minutos como rojillo. El pívot ha llegado para suplir la baja de Justiz y ayudar al equipo desde el primer minuto. “Hemos tenido la oportunidad de conocerle y tener el primer entrenamiento con él. Su primer día fue poco una toma de contacto, esperemos que ahora vaya para arriba y que nos aporte lo que pueda. Hará un buen papel y seguro que nos va a ayudar mucho”, asintió el aragonés, consciente de que los octavos de final de la Champions League, el próximo miércoles, serán un momento clave de la temporada. “Porfi nos ha transmitido que vayamos poco a poco. Primero centrarnos en la Liga Endesa y luego preparar el partido de octavos de final. No miramos el siguiente cruce o la Final Four, esos dos o tres partidos con Lietkabelis van a ser muy duros y no vemos más allá”, aseguró.

El canterano cumple su segunda campaña como profesional y jugador de Basket Zaragoza. Hoy en día asentado y dando pasos hacia delante en su crecimiento. “Me encuentro bien, la pretemporada nos sirvió para preparar un año exigente y en el tema de lesiones estoy teniendo suerte así que estoy contento también por esto”, concluyó.