Un año de felicidad

El 2019 que ahora termina quedará en la historia del Basket Zaragoza como uno de los más felices de su historia. El tránsito de Tecnyconta a Casademont, el trabajo de Porfirio Fisac y su cuerpo técnico, las semifinales de Liga, el regreso a Europa, las victorias ante los grandes… Por supuesto, quedarán los resultados, recuerdo imperecedero para anales y estadísticas, pero también y, sobre todo, lo vivido. Porque a este equipo no hay que verlo, hay que vivirlo. Emocionarse con cada defensa, levantarse con cada genialidad de Alocén, disfrutar de cada tapón de Hlinason, Justiz o Vázquez, aplaudir cada rebote de Barreiro, sonreír con la felicidad de Ennis… y así hasta el infinito.

Lo mejor es que el equipo no deja de mejorar y crecer. Ni de ganar. El final de la temporada 2018-2019 pareció la cima, la culminación de un año extraordinario con el regreso al playoff, la clasificación europea y, por supuesto, la espectacular eliminatoria ante el Baskonia. Parecía inmejorable y, sin embargo, la 2019-2020 está resultando aún mejor. El Casademont de Porfirio Fisac ha batido todos sus récords: acumula seis victorias seguidas por primera vez en su historia, ha logrado 12 triunfos en 15 jornadas, su mejor registro de siempre, se ha metido en la Copa como cabeza de serie por primera vez y acaba el año como el único equipo de toda la Liga capaz de aguantar el ritmo de Barcelona y Real Madrid, que le multiplican varias veces su presupuesto. De hecho, ahora mismo hay un triple empate en la cabeza de la clasificación entre los tres equipos, con el Casademont tercero por la diferencia de puntos.

Sin olvidar otro de los grandes triunfos de este equipo, acaso el más importante, su reencuentro con una afición lógicamente desencantada tras unos años terribles (en los que no se conseguían ni doce victorias en todo el curso) y que ahora vuelve a disfrutar, a gozar, a ser feliz con su equipo. Y a llenar el pabellón. Ya son varios los partidos en los que el club ha conseguido llevar a más de 10.000 personas al Príncipe Felipe. No solo ha reenganchado a la gente que había podido perder por el camino sino que está sembrando la semilla en las nuevas generaciones que acuden cada fin de semana. Ante el Baskonia estableció la mejor entrada de esta temporada con 10.423.

El balance

Hay que quedarse con el 2019 en su conjunto porque, de los 40 partidos de Liga Endesa que ha disputado el equipo aragonés, ha ganado 25 y solo ha perdido 15. 25 de ellos corresponden a la temporada pasada, con 13 victorias y 12 derrotas, y 15 de ellos a la actual, con ese impresionante balance de 12 triunfos y solo 3 derrotas. Pero hay que mirar también detenidamente qué partidos ha ganado el equipo aragonés. Y cómo lo ha hecho. Por ejemplo, al Baskonia, su última víctima, le ha ganado los cuatro partidos disputados este año, el de Liga regular del curso pasado, los dos del playoff y el del sábado. Ha superado también al Unicaja, tanto en el Príncipe Felipe como en Málaga. Y ha tumbado al Real Madrid y al Barcelona.

No es sólo el resultado, sino la manera de conseguirlos. Porque el Casademont no ha ganado de casualidad a ninguno de ellos, en el último segundo, con un golpe de suerte. Nada de eso. Ha barrido de la pista a los mejores de la Liga, ha desarbolado por completo al Real Madrid candidato a todos los títulos, al Barça de Mirotic, al Baskonia de Perasovic y de Ivanovic, al Unicaja. A los equipos de Euroliga, a los que le superan ampliamente en presupuesto. Si eso no es la gloria, debe ser algo muy parecido. El 2020 traerá nuevos y apasionantes retos, cada vez más complicados. El futuro es incierto pero lo que ya es definitivo es que el 2019 ha sido el año de la felicidad para el Basket Zaragoza.