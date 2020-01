El antídoto del enfermo

El Casademont Zaragoza ha llegado a un punto crucial en el devenir de la temporada. El equipo se exprime tanto en Europa como en la Liga, pero la competición no se detiene y la defensa de la tercera plaza no entiende de relajaciones. El Casademont se enfrenta al Murcia hoy (18.00 horas) en el Príncipe Felipe tras conocer que no podrá contar con Justiz y Seibutis para el resto de la temporada. Dos jugadores fundamentales en el esquema táctico del entrenador, en el adecuado tránsito de los partidos y en la influencia sobre el grupo. Un golpe duro para el vestuario pero no letal porque este equipo ha demostrado mucho y hay razones para confiar en una nueva victoria.

El grupo ha recuperado el pulso competitivo en las últimas semanas. Una inercia ganadora que le ha colocado a un paso de la clasificación como primero de grupo en Europa y a pasar por encima de los rivales en la competición liguera. Esto se debe en gran medida al gran momento que atraviesan los exteriores aragoneses. Benzing, Brussino y Seeley están firmando unas actuaciones brillantes prácticamente sin solaparse. Cada uno pide la vez en el partido adecuado para ser el mejor hombre del partido, algo que indudablemente, va en beneficio de todo el grupo. Sin olvidar, por supuesto, a Nemanja Radovic. El reciente MVP de la pasada jornada disfruta de uno de los mejores momentos de su carrera, sorprendentemente, en la posición de cinco como parche de emergencia mientras el club busca con ahínco un sustituto para Justiz en el mercado.

El Murcia no pasa por su mejor momento deportivo. Sito Alonso cumple un año desde que se unió al proyecto y no ha conseguido auparlo a zonas más nobles de la clasificación. 15º clasificado, el equipo levantino está en la pelea con Betis, Estudiantes y Fuenlabrada por escapar de la quema del descenso. Da una buena versión en el Palacio de los Deportes pero no es el mismo lejos de casa. El conjunto murciano consiguió sorprender al Casademont (89-73) en el partido de ida de la primera vuelta. Un equipo que todavía estaba dando sus primeros pasos aunque cayó con contundencia en el pabellón murciano. Han firmado dos victorias de mérito en casa ante Joventut y Fuenlabrada, esto les hace ser más peligrosos, pero si los zaragozanos dan el nivel que el público del Príncipe Felipe se ha acostumbrado a ver esta temporada, la victoria estará más cerca.

La Copa es ya un objetivo próximo. El grupo necesitará dar el máximo nivel si quiere soñar con brillar en la Copa del Rey de Málaga 2020. Los ocho mejores equipos de la Liga Endesa es razón suficiente como para llegar con una preparación excelsa, y esta, empieza por dar la talla en encuentros como el de este sábado. Tan solo faltan 14 días para hacer frente a una de las competiciones más ilusionantes para el cuadro aragonés en los últimos años. Inicia el torneo ante el anfitrión, el Unicaja de Málaga ante la hostilidad del Martín Carpena. La plantilla debe llegar en el punto álgido competitivo porque los rivales serán de máxima exigencia y los partidos se decidirán en pequeños detalles. Para el enfermo ya ha pasado lo peor. La operación ha salido a la perfección. Pronto podrán subirle a planta y volverá a caminar con holgura.