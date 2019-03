El Tecnyconta Zaragoza ha escrito este domingo el manual de cómo aprovechar una oportunidad. Lo ha hecho imponiéndose al Kirolbet Baskonia de forma tan apurada como justa (81-79), sacando todo el rédito posible al cansancio y las bajas del equipo vitoriano y consiguiendo un triunfo de mérito y de prestigio ante un conjunto de Euroliga, el tercer clasificado de la Liga Endesa. El conjunto aragonés ha sido mejor que su rival casi todo el rato, ha estado por delante en el marcador durante 38 minutos y ha tenido más fe y más ganas que su oponente, siempre cansado en apariencia y sin el ritmo necesario.

El equipo de Porfirio Fisac ha sabido explotar las debilidades del rival con sus armas habituales. Ha puesto un alto ritmo de partido para castigar desde el inicio a un Baskonia que venía de dos exigentes duelos en Euroliga y con cuatro lesionados. Ha dado un necesario paso en defensa, cerrando bien el aro y dejando a los exteriores del equipo vitoriano tirar con cierta comodidad. La diferencia con otros partidos es que el rival esta vez falló más y solo anotó ocho triples en toda la tarde. Ha planteado una especie de zona enmarañada por dentro que le permitió tocar muchos balones. El Baskonia perdió 7 solo en los primeros diez minutos y 15 en todo el partido.

En ataque ha estado fluido a la hora de mover el balón y ha alternado el acierto de Justiz junto al aro con la irrupción de tiradores ocasionales –hasta Berhanemeskel acertó al final– más la regularidad habitual de Seibutis. Le ha faltado contundencia en algunos casos, acierto para cerrar antes el partido o no sufrir tanto al final. Pero aun en los malos momentos, aun cuando le costaba anotar, ha mantenido la cabeza fría y ha seguido haciendo el mismo trabajo generoso atrás. El triunfo del Tecnyconta ha sido coral, apoyado en diez jugadores, mientras enfrente había un equipo encogido.

MÁS RASMIA / Las cuatro bajas del Baskonia y la exigencia a la que le sometió el Tecnyconta han obligado a Velimir Perasovic a jugar prácticamente con cinco jugadores, que han estado en pista 30 minutos o incluso más. Han sido esos cinco los que han llevado el peso anotador, claro, aunque nunca han terminado de estar cómodos en el partido. Al cuadro vasco se le ha visto siempre un punto por debajo de su rival, incapaz de encontrar en las piernas la respuesta necesaria para plantar cara a un conjunto más enérgico y decidido. Ha sido ese el factor diferencial, la decisión, la rasmia, que le ha puesto el Tecnyconta toda la tarde.

Eso no le ha abandonado nunca, ni cuando no le salían las cosas. Pero ha tenido siempre el partido en su mano. El Baskonia solo ha sido capaz de adelantarse dos veces en el marcador, sin encontrar nunca la continuidad necesaria. El Tecnyconta ha logrado en sus mejores momentos diferencias de hasta diez puntos, la última de ellas a falta de siete minutos para el final (70-60), pero no ha tenido ahí el acierto para romper definitivamente el partido. El equipo aragonés se ha agarrado a sus ventajas mientras el Baskonia sobrevivía a base calidad. El encuentro ha derivado en un final muy apretado, emocionante y lleno de errores.

El Baskonia no ha aprovechado sus ocasiones para hacer temblar al Tecnyconta y el equipo zaragozano no se ha dejado intimidar por la situación. Los últimos segundos se han convertido en un juego de errores en el que el Baskonia ha fallado más, incluido un triple final de Shields que le hubiera dado el triunfo. No hubo caso. Ha ganado quien más lo ha merecido y quien más lo ha peleado. Un Tecnyconta Zaragoza que suma doce victorias, da por cumplida la salvación y ya piensa en el próximo reto.

81 - Tecnyconta Zaragoza (24+13+25+19): McCalebb (8), Seibutis (15), Okoye (9), Radovic (4), Justiz (16) -cinco inicial- Nacho Martín (5), Barreiro (5), Berhanemeskel (7), Alocén (10), Fran Vázquez (2) y Marc Martí (-).

79 - Kirolbet Baskonia (16+16+26+21): Marcelinho (12), Shields (14), Sedekerskis (-), Voigtmann (23), Poirier (11) -cinco inicial- Vildoza (15), Miguel González (-), Diop (-), Hilliard (4) y Jones (-).

Árbitros: Cortés, Caballero y Baena. Excluyeron por personales a Hilliard (min.35).

Incidencias: partido correspondiente a la vigesimocuarta jornada de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 8.412 espectadores. El jugador del Tecnyconta Zaragoza Fran Vázquez se convirtió en el octavo mejor reboteador de la ACB superando a Mike Smith.