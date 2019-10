El aro se hace pequeño

La falta de acierto de cara al aro está siendo la tónica dominante del juego del Casademont Zaragoza en los últimos tres partidos. Los de Porfirio Fisac no pasan su mejor momento en el apartado ofensivo, ni tampoco defensivo, y esto se ha traducido en puntuaciones muy bajas que no han alcanzado los 75 puntos frente al UCAM Murcia (73), Betis (71) y Bonn (71). Además, la poca efectividad desde el perímetro –36,7% de acierto– no ha favorecido para que el equipo consiga recuperar esas sensaciones positivas que mostró en los dos primeros partidos de Liga Endesa ante Herbalife Gran Canaria y Monbus Obradoiro.

Desde hace dos semanas, Porfirio Fisac no da con la tecla adecuada en ataque. Todo comenzó en la pista del UCAM Murcia, donde el Casademont Zaragoza fue derrotado por primera vez esta temporada (89-73). Los murcianos, que actualmente tienen una media de 82,5 puntos en contra, desarbolaron a base de triples la fortaleza zaragozana. Los de Fisac tuvieron unos números pobres en ataque y solo anotaron 73 puntos ante un conjunto murciano que en ese momento acumulaba un promedio de 87,5 puntos en contra por partido. Brussino y DJ Seeley pusieron algo de luz al ataque aragonés desde la línea de tres –4 de 9 y 4 de 5 intentos, respectivamente–.

Estas malas señales se repitieron una semana más tarde ante el Coosur Betis, cuarto equipo de la Liga Endesa que recibe más puntos en contra (86). A pesar de la victoria en los últimos instantes gracias a un triple de Rodrigo San Miguel, los aragoneses tampoco supieron aprovechar la fragilidad defensiva de su rival y anotaron 71 puntos frente a un recién ascendido a la ACB. El acierto de los jugadores exteriores volvió a ser la asignatura pendiente del conjunto aragonés en el que solo tres jugadores (San Miguel, Benzing y Jonathan Barreiro) se atrevieron a tirar, con más o menos acierto (9 de 24), desde el perímetro.

Sin mejoría

El estreno europeo en la Basketball Champions League, con derrota clara ante el Bonn, volvió a evidenciar el problema del Casademont Zaragoza a la hora de encontrar el camino a la canasta (85-71). Los porcentajes en tiros de dos mantuvieron al equipo vivo durante ciertas partes del partido (55,9%) pero el desacierto desde la línea de tres fue flagrante.

Los aragoneses solo anotaron siete triples de treinta intentos (23, 3%), tres de ellos fueron obra de Benzing en el segundo cuarto para llegar con un marcador ajustado al descanso. El alemán, que estuvo muy motivado por el hecho de jugar en su país, fue el máximo anotador del equipo zaragozano con 17 puntos.

Sin embargo, el apretado calendario del equipo aragonés le da la oportunidad este sábado de mejorar su rendimiento en ataque ante el público del Príncipe Felipe. El Casademont Zaragoza recibe la visita del Bilbao Basket. Los vascos son el rival propicio para que los tiradores aragoneses se ajusten la mirilla de cara a canasta ya que acumulan una media de 84,5 puntos en contra por partido mientras que el Casademont Zaragoza exhibió su potencial de ataque en su único partido como local (96 puntos) en esta temporada.