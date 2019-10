El asesino silencioso

A veces incluso parece que no está haciendo nada. Quizá es porque no hace ningún gesto de cara a la galería, casi ni sonríe... Pero va y anota 22 puntos como si nada. DJ Seeley se ha convertido ya en la gran referencia ofensiva del Casademont Zaragoza, sin estridencias, sin llamar mucho la atención, todo un asesino silencioso. Pero no solo ataca, frente al Bilbao fue también uno de los más activos en defensa, con cuatro balones recuperados como mejor muestra de su implicación atrás. El estadounidense es ya el mejor anotador del equipo aragonés con 14,4 puntos de media por partido.

El sábado acabó sumando 30 créditos de valoración en poco más de 31 minutos, lo que supone casi uno por minuto, es decir, estar continuamente produciendo cosas. Unos números que le valieron para ser el MVP de la jornada y convertirse en el decimotercer jugador del equipo aragonés en conseguir este galardón tras Quinteros (que lo hizo en dos ocasiones), Barlow, Hettsheimeir (2), Wright, Norel, Bellas, Jelovac, Neal (4), Dragovic, McCalebb, Okoye (2) y Nacho Martín. Es la primera vez que Seeley lo consigue en la ACB, competición en la que ha jugado 76 partidos.

Así que Dennis Jerome Seeley lo está haciendo mejor que él mismo e igual que Stan Okoye, la referencia de la temporada pasada. Cuando se supo que el nigeriano no iba a continuar en Zaragoza se abrieron varias incógnitas: quién iba a sustituirle y cómo el equipo iba a tapar semejante hueco, 14,6 puntos por partido. El nigeriano dejó gran huella en la capital aragonesa con actuaciones muy espectaculares, canastas ganadoras sobre la bocina, mates estratosféricos. Su gran físico le permitió destacar sobremanera en el año de su debut en la ACB. El dinero (una ficha cercana al medio millón de euros del Gran Canaria) impidió su continuidad en el Casademont. Su sustituto fue el último en llegar, a finales de julio: un jugador con experiencia en ACB y competiciones europeas.

DJ Seeley ya había hecho puntos en Manresa y en Canarias, aunque no tantos como en Zaragoza. En Murcia, pese al mal partido colectivo, logró su tope de puntos en la ACB con 25. El sábado fueron 22 dando muestras de un gran talento. Sin embargo, para el escolta lo más importante era el trabajo defensivo del equipo. «Hemos salido mucho más agresivos, sabíamos que teníamos que mejorar en eso. Toda nuestra atención estaba puesta en la defensa porque cuando lo hacemos bien mejora nuestro ataque, podemos recuperar, correr y anotar fácil», resumió el jugador tras el partido. «El reto ahora es llevar eso a los partidos de fuera», añadió.

Que DJ Seeley esté cumpliendo sobradamente con las expectativas puestas en él es especialmente bueno para un Casademont que, esta temporada, tiene más pólvora por fuera con el propio Seeley, Brussino y Benzing. Y con Seibutis a las puertas de la recuperación de su lesión de espalda. Con todo eso el equipo de Fisac ha de tener argumentos suficientes para mantener un alto ritmo de juego y anotación durante todo el partido. Y eso que el tiro de tres está siendo su talón de Aquiles en este inicio de curso. Por ahí hay una gran mejora.