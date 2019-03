Barreiro: "Lo mejor que podemos hacer es disfrutar de lo que queda de campaña"

Jonathan Barreiro, jugador del Tecnyconta Zaragoza, ha declarado que lo mejor que puede hacer la plantilla del conjunto aragonés es "disfrutar" de lo que resta de campaña.

"Nos quedan en casa partidos muy duros contra el Real Madrid y el F.C. Barcelona y alguno fuera. Los jugadores tenemos que estar centrados en hacer un buen final de temporada, dar un pasito adelante y acabar de la mejor manera posible", ha añadido este miércoles en rueda de prensa.

Después de haberse asegurado de manera virtual la permanencia el pasado fin de semana con la victoria sobre el Kirolbet Baskonia, cuando en temporadas anteriores el equipo sufrió hasta la última jornada para lograrlo, ahora se atisba la posibilidad de disputar alguna competición europea, algo que ilusiona al equipo.

"Para todo club y para los jugadores es bonito jugar competiciones europeas pero tenemos que divertirnos y sacar los partidos adelante. Si después viene algo, bienvenido sea. Ahora hay que estar con los pies en el suelo y pensar en el siguiente partido", ha destacado.

Igualmente ha resaltado la importancia del triunfo sobre el conjunto vitoriano después de haber caído derrotados contra equipos de la zona baja de la clasificación como Movistar Estudiantes y UCAM Murcia.

"Veníamos de dos encuentros en los que no tuvimos muy buenas sensaciones y contra el Baskonia dijimos que era nuestro partido ante un rival de los mejores de Euroliga y que teníamos que sacar adelante", ha asegurado.

A este respecto ha recordado que hicieron un partido "muy serio, con una defensa muy sólida" y con una parte "fundamental" que fue "el ambiente" que se vivió en el pabellón Príncipe Felipe donde se vivió una fiesta con equipo y aficionados "juntos con un mismo objetivo" que era sacar adelante el partido, algo que finalmente se consiguió.

"Supimos corregir los errores de Murcia y contra el Baskonia lo hicimos muy bien. A base de defensa supimos sacarles del partido y estar bien en ataque", ha analizado.

Sobre los próximos partidos en casa, en los que va a tener que enfrentarse al Unicaja, F.C. Barcelona y Valencia, ha explicado que son equipos "top" de la Liga y que si no se juega al cien por cien, no en cuanto a acierto, sino en lo que se refiere a "entrega y darlo todo" no se puede ganar.

"Todos los partidos se pueden ganar y perder y dependen del grado de acierto pero también de la ambición y de la rasmia, algo que no negociamos en casa", ha asegurado el jugador gallego.

El alero considera que el Tecnyconta Zaragoza cuenta con "una buena plantilla, un buen grupo" y, sobre todo, con jugadores "con ambición" que cree que es lo más importante, porque supone las ganas de querer superarse a sí mismos.

El jugador del conjunto 'rojillo' ha desvelado que la plantilla no quiere marcarse metas a largo plazo sino que piensa en el "partido a partido" y que lo que deben hacer en los partidos que restan hasta final de temporada es seguir trabajando duro y con la misma actitud que hasta ahora.