Berhanemeskel: "Joventut derrotó en casa a rivales como Valencia, será difícil"

El jugador del Tecnyconta Zaragoza Johnny Berhanemeskel ha recalcado que el choque de este domingo ante el Divina Seguros Joventut no guarda similitudes con el partido que les enfrentó en la primera vuelta, donde el cuadro que dirige Porfirio Fisac consiguió un contundente 112-66 en el Pabellón Príncipe Felipe.

A partir de ese momento, el conjunto catalán inició una buena racha de resultados, derrotando a "grandes equipos" como el Valencia Basket, lo que le permitió conseguir un billete para disputar la Copa del Rey en Madrid.

"Conseguimos derrotarles en casa pero desde entonces Joventut está jugando muy bien, se han clasificado para la Copa, tienen una victoria más que nosotros y buenos jugadores con mucha experiencia, será un partido complicado", ha apuntado el escolta.

Asimismo, el canadiense ha explicado que para regresar a Zaragoza con la undécima victoria, y así empatar con la escuadra de Badalona en la clasificación, el equipo aragonés deberá estar "bien preparado" para "afrontar un partido difícil en el que una victoria antes del parón permitiría seguir mirando hacia arriba".

En ese aspecto, la aportación de los jugadores más jóvenes sobre la cancha será determinante ya que "juegan sin miedo", en los entrenamientos demuestran "muchas ganas" y en los partidos "hacen grandes actuaciones y adquieren mucha experiencia, algo que es muy importante para el equipo", ha subrayado el 'dos' de Ottawa (Canadá).

Una victoria del Tecnyconta Zaragoza contribuiría al objetivo del club: certificar la permanencia lo antes posible, y para ello el escolta ha reconocido que el trabajo diario y "salir con hambre" en los partidos forman la receta perfecta.

Johnny Berhanemeskel es una de las rotaciones en el exterior de Porfirio Fisac, y en el último partido contra Cafés Candelas Breogán fue una figura importante para conseguir sumar un nuevo triunfo.

"Este año está siendo una gran experiencia, tanto en las victorias como en las derrotas, aunque especialmente en los momentos de la derrota, cuando sabes que no has hecho las cosas bien. Me queda mucho camino por recorrer como jugador, y cada día vengo a entrenar para mejorar, aprender de la experiencia de mis compañeros y de mis entrenadores", ha afirmado.

Asimismo, esta campaña también supone su debut en la máxima categoría del baloncesto nacional, que el propio Berhanemeskel ha definido como "la mejor Liga de Europa" en la que "todos pueden ganar a todos", y ha añadido que en esta competición "los errores se castigan con dureza porque el rival coge ventaja en el marcador y pone en serios apuros la labor del equipo durante el partido".