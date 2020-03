Un buen punto de partida

La grada del Príncipe Felipe tenía muchas ganas de ver a Jason Thompson, como demostró la ovación que le regaló en su presentación, y salió satisfecha con el debut del norteamericano. Su currículum es impresionante –ocho temporadas en la NBA– e invita a querer comprobar qué y cuánto puede aportar al Casademont Zaragoza. Nunca había jugado en la Liga Endesa y dese enero no disputaba un partido. Su estreno ante el Estudiantes fue más que bueno: 11 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 15 de valoración en 18.12 minutos. Lideró una estadística: con él en pista el equipo ganaba por 18 puntos.

Todas las circunstancias fueron favorables para que su debut fuera positivo. Las lógicas ganas de agradar del debutante, la ausencia de un pívot intimidador en el rival, la actitud de los compañeros, generosos, pendientes de él. Y, además, la baja de última hora de Fran Vázquez, que le dio más minutos de lo esperado. Incluso le hizo ser titular. Porfirio Fisac le dosificó bien, repartiendo su presencia en la pista a lo largo de los minutos, alternándolo con un Hlinason que fue de menos a más y que tuvo 17.59 minutos, casi los mismos. El Casademont volvió a jugar con cinco durante 36 minutos.

Así que ya su sola presencia supuso un cambio positivo para el equipo. Más que una mejora, la recuperación del equilibrio perdido tras la lesión de Javier Justiz. La llegada de Jason Thompson al Casademont Zaragoza era una cuestión de pura necesidad. Y los problemas musculares de Fran Vázquez que le obligaron a ver todo el partido desde el banquillo por precaución solo hicieron acentuar la importancia de su fichaje.

Seguramente le falta afinar su forma física, adquirir un mayor ritmo de competición. Pero solo con estar ya suma para el Casademont. Contra el Estudiantes no quiso ser el mejor, sino encajar en el engranaje del equipo, ser uno más. De ahí que, además de anotar y rebotear, acabara repartiendo cuatro asistencias, las mismas que cada uno de los bases. El equipo le buscó y le encontró, conectó bien con Radovic. Fue el tercero que más tiros tomó, 8. En defensa sus 2,10 intimidan, aunque no se empleara con toda la intensidad. Tampoco enfrente tuvo mayor oposición. El mejor pívot del Estudiantes fue Arteaga.

Porfirio Fisac valoró positivamente su estreno, aunque también quiso ser prudente de cara al futuro más inmediato. «Se va adaptando. Es un jugador que conoce el baloncesto, el tipo de juego nuestro pienso que le va bien, pero aún le falta. Hemos tratado de integrarlo lo antes posible, el trabajo de Dylan Ennis y DJ Seeley ha sido muy bueno, así como el de todo el grupo. Vamos a ver cómo va evolucionando y funciona, pero su carácter y disposición es mucha», señaló el entrenador al término del partido.

Los problemas musculares

También habrá que ver la evolución de Fran Vázquez y si puede estar o no y en qué condiciones ante el Liektabelis, lo que marcará también las necesidades con respecto a Thompson. Fisac señaló que su ausencia se debió más a la precaución que a una lesión como tal, pero no existe más información al respecto. Un estreno plácido, de buenas sensaciones y números, puede suponer un buen punto de partida para que Thompson siga sumando cosas. Porque no va a tener mucho tiempo para prepararse. El miércoles llega uno de los momentos clave de la temporada, el primer partido del playoff de la Champions League, la competición en la que el club tiene depositadas todas sus esperanzas. La presencia de Thompson vuelve a redondear al equipo, al que le esperan retos mayores.