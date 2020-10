Se busca nuevo entrenador

El Casademont Zaragoza está sondeando el mercado de entrenadores para ver qué opciones tiene si decide destituir a Diego Ocampo, decisión que todavía no ha tomado. La entidad busca un nuevo inquilino para el banquillo ante la deriva del equipo, las malas sensaciones dejadas hasta ahora y agravadas por la última actuación en San Sebastián. El problema con el que se está encontrando el club es muy similar al que ya tuvo cuando Porfirio Fisac le dejó plantado, la escasez de técnicos de garantías y a su alcance que estén libres.

Con tan solo cinco jornadas disputadas y una final europea desperdiciada, el Casademont Zaragoza ya ofrece más dudas que certezas y la posición de Diego Ocampo es muy delicada. No solo por los resultados, nada que no pueda corregirse con tanta temporada por delante, sino por lo que transmite el equipo. Lo que se ve en la pista son unos jugadores que no creen en lo que están haciendo, en lo que les pide el entrenador. La conexión con el gallego es nula ahora mismo y así se hace más difícil reconducir la situación sin hacer cambios.

No se han hecho en la plantilla pese a las deficiencias estructurales que se han visto agravadas con las bajas por lesiones de Krejci y Sulaimon y la primera pieza en caer puede ser el entrenador. Antes de tomar esa decisión en firme, el Casademont quiere tener un sustituto, por eso está poniendo sobre la mesa la lista de técnicos que pueden recalar en Zaragoza. Ahora mismo entrenadores que hayan dirigido al máximo nivel y que no tengan equipo pueden ser Joan Plaza, Néstor Che García, Salva Maldonado o Sergio La Oveja Hernández, entre otros. Desde Grecia se apuntó el nombre de Fotis Katsikaris como principal candidato, pero el camino del técnico no se dirige a Zaragoza en estos momentos. Tiene otras ofertas en firme y ninguna del Casademont.



LA CRONOLOGÍA / El club aragonés apostó por Diego Ocampo, al que le firmó dos temporadas, tras la abrupta salida de Porfirio Fisac. La entidad confiaba en la renovación del segoviano, pero el día en que iba a firmarse el acuerdo, el técnico comunicó su decisión de marcharse al Gran Canaria. Los dos principales candidatos del Casademont fueron Paco Redondo, ayudante de Pablo Laso en el Real Madrid, y Diego Ocampo, responsable del filial del Barcelona tras varias experiencias fallidas en la Liga ACB.

El técnico llegó con la plantilla hecha y diseñada a falta del cinco. Tras su llegada se firmó el regreso de Jason Thompson y se resolvió la salida inesperada de Jaime Pradilla con la concesión de una plaza en el primer equipo a Jaime Fernández y el fichaje de Konate. Todo lo demás, dejar un único base puro en el equipo y no reemplazar la salida de Alocén, contratar a Sulaimon y renovar a Seeley , ya se había decidido por el club contando con que el técnico iba a seguir siendo Fisac.

A esos defectos estructurales se han añadido lesiones que han evidenciado aún más esa mala planificación. Vit Krejci cayó en la segunda jornada de Liga y se perderá lo que resta de temporada, por lo que Ocampo se quedó sin su teórico segundo base. En Atenas se lesionó Rasheed Sulaimon, que estará de baja unos dos meses, la solución que el gallego había encontrado para el uno. De esta forma, con los roles aún por asentar el técnico ha ido agitando y moviendo jugadores en busca de soluciones que no solo no lo han sido sino que se han convertido en más problemas. De momento, la entidad ha optado por no reforzar la plantilla.

En la pretemporada el equipo dejó buenas sensaciones con un juego rápido, alegre y efectivo. Pero a la hora de la verdad se ha atascado y va de mal en peor. En Liga empezó con altibajos, perdió en Tenerife en la prórroga, en Madrid y ganó al Gran Canaria. Llegó a la gran cita de la final a ocho de la Champions ya sin Krejci y ofreció su mejor versión ante el Tenerife. Pero el AEK Atenas le pasó por encima en las semifinales y, desde entonces, no ha levantado cabeza. Le superó también el Dijon en el partido por el tercer puesto y después cayó ante el San Pablo Burgos en casa y, el tropiezo más grave, el sábado en San Sebastián.



DESCONEXIÓN / El problema no han sido tanto las derrotas como las formas. Ante el San Pablo Burgos se vio a un equipo ya sin fe en los minutos finales, derrotado, y en Illumbe se confirmó la desconexión del equipo, entre sí y con el banquillo. La mayoría de jugadores está rindiendo por debajo de su nivel y alguno parece fuera del equipo. Aunque con diferentes matices, son los casos de Ennis, Seeley o Brussino, relegado de la titularidad y del protagonismo en San Sebastián. Por dentro el equipo tampoco ha funcionado, con Thompson muy lejos de su mejor versión.

Así, el Casademont Zaragoza se encuentra en su primer momento delicado de la temporada cuando solo ha habido tres semanas de competición. Esta que empieza hoy será la primera en la que el equipo solo tenga un partido, será el próximo domingo ante el UCAM Murcia en el Príncipe Felipe. La siguiente semana arrancará una nueva edición de la Champions. El miércoles 21 de octubre le espera el Start Lublin polaco. Y con los nuevos grupos de cuatro equipos, el Casademont no puede permitirse muchos fallos si quiere seguir adelante en la competición europea.