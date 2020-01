Esta vez Porfirio Fisac no empezó su comparecencia resumiendo el partido sino el parte médico. «Nema tuvo ayer un esguince y aunque quería jugar y es un chico muy entregado, no se puede forzar. Esperamos que no sea mucho y también quiero agradecer el esfuerzo de Fran y Rodrigo porque estaban fuera y han hecho un gran esfuerzo para estar. Para mí son más importantes que el entrenador», señaló el segoviano, que luego destacó el esfuerzo de sus jugadores por, entre otras cosas, sobreponerse a esas bajas.

«Hemos sabido leer el momento de partido a través de energía, empuje, defensa, ritmo y también acierto. Todos han entendido la importancia de las bajas y la necesidad de que no nos dominaran el rebote y el ritmo de partido. Los tres bases que han jugado nos han dado diferentes opciones y eso es algo muy bueno con lo que el entrenador puede ir jugando para saber qué interesa más en cada momento. A ellos les está costando y nosotros no somos un equipo que se deje llevar. Cada vez que podemos morder, mordemos. Es más, si podemos morder más, mordemos un poco más. Satisfacción absoluta porque el partido se había puesto crítico con las bajas», resumió el segoviano.

Fisac insistió, sobre todo, en el esfuerzo. «La palabra más repetida en el vestuario es esfuerzo. Teníamos que repartir la responsabilidad ante las bajas y los chicos han demostrado que aman al club. Todos se sentían ambiciosos y tenían la necesidad de dar algo por el club, eso es lo más importante Hoy hemos sabido dónde debíamos apretar. El otro día también estuvimos acertados, pero para ganar, además de eso hay que saber qué armas tienes y cómo las usas. Ha sido salvaje el esfuerzo de los chicos», concluyó.