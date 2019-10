La cantera gana

A Carlos Alocén, Javi García y Vit Krejci hay que mirarles el carnet de identidad solo para entender la dimensión de lo que están haciendo. Porque no hay que perder de vista que son dos chavales de 18 años (Carlos y Vit son del 2000 y Javi, del 2001), que hace nada competían con el equipo júnior en la Liga EBA, que aún van con las categorías de formación de la selección. Que tienen que pensar en la selectividad o en qué carrera estudiar para el futuro, en exámenes y clases. Pero que también piensan en baloncesto. Y mucho. Ayer se echaron al Casademont a la espalda y lideraron al equipo ante todo un Barça. Y ganaron.

En la pista, desde luego, no son niños sino adultos. Aunque tengan el cuerpo de Krejci. Alocén ya lo demostró la temporada pasada. Esta no había comenzado al mismo nivel. Pero ha dado el paso al frente justo cuando lo ha necesitado su equipo. Cuando Rodrigo San Miguel ha sufrido una contractura que le ha dejado fuera del grupo. Entonces, al joven no le han temblado las piernas. Ni las manos. Y tampoco lo han hecho al que viene por detrás, a un Javi García que también ha tenido que dar un paso al frente y lo ha dado.

Ayer, además, en unas circunstancias especiales. «Me gustaría mandar un abrazo y reconocer el esfuerzo de Javi García, que ha sufrido un percance familiar (el fallecimiento de su abuelo) y ha querido estar con nosotros a toda costa», fue lo primero que explicó Fisac en la rueda de prensa. Ayer era también un día para acordarse de Carlos Iglesias, y de Luis Arbalejo, y de todos los entrenadores que han puesto su granito de arena para que Carlos y Javi, para que dos zaragozanos, estén liderando al Casademont. Así lo hizo también Fisac. «Las felicitaciones a todos los que han trabajado con ellos y nos han permitido que podamos disfrutar de ellos».

«Todos teníamos que dar un paso al frente, yo un poco más por no estar Rodrigo, y lo hemos conseguido», resumió Alocén, encantado de jugar en casa. «Jugar en el Felipe es un extra de motivación y ganarle a todo un Barça es algo bonito que tenemos que disfrutar. Como dice Porfi, tenemos que celebrarlo hoy hasta las doce (por ayer) y luego ya a empezar a pensar en el siguiente». Y solo tienen 18 años...