El Casademont se busca a sí mismo en Liga

El Casademont Zaragoza afronta este domingo un duelo con la plantilla mermada por la incertidumbre de la situación de Rodrigo San Miguel y Javi García, que es probable que no entren a la convocatoria si no están listos para jugar. El equipo regresa a la Liga Endesa y recibe al Valencia Basket (20.00 horas, Movistar) en una competición en la que encadena cuatro partidos perdidos, pero la racha de los visitantes en la competición doméstica es exactamente igual. El Príncipe Felipe acogerá un encuentro en el que ambos participantes buscan volver a la victoria en la ACB.

El conjunto de Sergio Hernández llega a la cita tras un partido perdido en la Basketball Champions League (BCL) en el que quiso guardar fuerzas para tener disponible ahora a la mayoría de los jugadores. El de Jaume Ponsarnau ganó al Baskonia en su último enfrentamiento de Euroliga. Por lo tanto, los dos vienen con mucha carga de partidos a sus espaldas, aunque el Oveja advierte que su rival tiene cierta ventaja: «Ellos tienen una rotación siempre muy larga, los doce jugadores tienen protagonismo y el que más juega lo hace 24 minutos».

Por parte del Casademont, la lista de jugadores disponibles no es tan larga como en otras ocasiones. El técnico explicó que «Rodrigo va minuto a minuto, tratando de decir acá estoy». «No sabemos si es muy pronto, veremos cómo va la evolución», aseveró sobre el base, que no viajó a Nymburk, y añadió que Javi «lo tiene difícil» tras su torcedura de tobillo, aunque «que se juegue por la noche ilusiona con tener el plantel lo más largo posible».

Al margen de esto, Hernández tiene a la mayoría de sus jugadores disponibles. Cuenta también con Harris y Hlinason, a los que dio descanso el jueves contra el Nymburk en la BCL y que sin embargo están ya recuperados para poder regresar al cinco inicial. La victoria sería importante para el club zaragozano, ya que aunque su objetivo principal de la temporada es a nivel europeo todavía tienen que asegurarse la distancia con el descenso en la ACB.

El Valencia Basket, por su parte, también está ansioso por ganar y romper una mala dinámica en la Liga Endesa para mantener su renta holgada en los puestos de playoff. El preparador argentino asegura que el conjunto visitante «es uno de los mejores equipos de Europa» a pesar de que «ha sido un poco irregular». «Últimamente le ha ganado a los mejores equipos de Europa y no nos queda otra que estar a la altura», afirmó.

Para ello, el Casademont Zaragoza tendrá que hacer los deberes y sobre todo en defensa. Su punto débil desde el inicio del curso. «Tenemos que defender como un equipo profesional y no lo estamos haciendo», confesó Hernández. También hizo autocrítica, ya que «la defensa muchas veces tiene que ver con el entrenador». Por eso mismo está «bastante dolido en lo particular por no poder conseguirlo». Sin embargo apostilló que no van «a bajar los brazos» sino que quieren «seguir intentándolo».

El punto fuerte del rival es su «su paciencia y su selección de lanzamientos», algo que les lleva a tener pocas posesiones pero a encontrarse cómodos con el juego colectivo y los pases. «Se hace un equipo difícil, la presencia de Dubljevic en el poste bajo les da mucha generación de juego», explicó el técnico, que tiene hoy un último entrenamiento matinal para perfilar los detalles.