El Casademont conoce su camino

El resto de la temporada del Casademont Zaragoza empieza este martes a partir de las once de la mañana. A esa hora se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League y quedarán también definidos los cuartos de final. Así, el equipo de Porfirio Fisac conocerá su hoja de ruta, los obstáculos a sortear si pretende estar en la Final Four que se celebrará en mayo. Una cita para la que el club ya se ha postulado oficialmente para ser el organizador, con el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, hay otros clubs interesados y es condición imprescindible ser uno de los cuatro finalistas para poder organizarla.

Para llegar a eso, el Casademont tendrá que superar antes dos rondas previas. Como primero de grupo, el equipo zaragozano estará esta mañana en el bombo uno, mientras que los segundos estarán en el dos y así sucesivamente. En primer lugar, se procederá a emparejar a los equipos del primer bombo con los del cuarto y, después, a los del segundo con los del tercero. Como líder de su grupo, al Casademont le corresponderá uno de los cuartos clasificados, Peristeri griego, Bandirma turco o Lietkabelis lituano, y la ventaja de tener el factor cancha tanto en esta como en la siguiente ronda.

El único condicionante extra que existe a esta mecánica es que no pueden enfrentarse dos equipos que procedan del mismo grupo. En cambio, no existe ninguna restricción por países, por lo que, por ejemplo, podrían cruzarse los otros dos equipos españoles, Burgos y Tenerife. Ambas eliminatorias, octavos y cuartos, se disputan al mejor de tres partidos. La primera será del 3 al 18 de marzo y, la segunda, del 24 de marzo al 8 de abril. El Casademont jugará siempre, en caso de que se clasifique, el primer partido en casa y también el tercero si es necesario.

De la última eliminatoria saldrán los cuatro equipos que disputarán la Final Four. Una vez que se conozcan sus nombres, la organización decidirá la sede, que será anunciada a principios de abril. La semana siguiente del anuncio se llevará a cabo en la ciudad elegida el sorteo de las semifinales, que serán ya a partido único. El Casademont ha solicitado ya formalmente poder acoger esa fase final. Es la gran apuesta del club tanto por la posibilidad deportiva de levantar un título como por los premios económicos que concede el torneo.