El Casademont despide a Ocampo

Diego Ocampo ya no es entrenador del Casademont Zaragoza. El club acaba de hacer oficial la salida del técnico, aunque ya estaba decidida tras la abultada y preocupante derrota frente al Unicaja el pasado viernes. Tan solo la inmediatez de una nueva jornada (que finalmente no se disputó ayer domingo) pospuso la decisión. El club lamenta no "haber conseguido juntos las metas deseadas por todos" y desea suerte en el futuro al gallego, al tiempo que anuncia que será Sergio Lamúa quien dirija el entrenamiento de mañana martes a la espera del nuevo técnico. La entidad sigue negociando con Sergio Hernández, el seleccionador argentino.

Diego Ocampo se hizo cargo del equipo aragonés este verano tras la espantada de Porfirio Fisac, a quien el club creía haber convencido para renovar. El gallego llevaba dos temporadas en el filial del Barcelona, con el que bajó de LEB Oro a LEB Plata, tras unas experiencias no muy exitosas en la ACB, en Badalona, Estudiantes y Murcia. Con prácticamente la misma plantilla aunque una estructura diferente, el equipo dio buenas sensaciones en la pretemporada, pero a la hora de la verdad sus partidos y su imagen han sido cada vez peores.

La confianza en el técnico fue debilitándose con rapidez con el paso de las derrotas y quedó seriamente tocada tras caer en San Sebastián. El club ya estaba entonces rastreando el mercado en busca de un posible sustituto, pero finalmente se impuso la paciencia y la entidad siguió confiando en el gallego, más o menos. Pep Cargol ofreció una rueda de prensa aunque sin poder garantizar su futuro en el banquillo mucho más allá del siguiente partido.

El balance de Ocampo en la ACB es de dos victorias y seis derrotas, mientras que en la ansiada final a ocho de la Champions, en Atenas, el equipo hizo su mejor partido de la temporada ante el Tenerife pero después fue superado con demasiada claridad por el AEK y el Dijon. Pero más allá de los resultados, que empiezan a ser preocupantes, la sensación ha sido en todo momento que la desconexión entre banquillo y plantilla se ha ido ahondando cada día. El mensaje de Ocampo no ha llegado al equipo, que pronto ha dejado de creer en él, como se ha visto en la pista. Ante el Unicaja, el pasado viernes, fue una muestra más.