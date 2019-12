El Casademont no corre, vuela

El Casademont Zaragoza no corre, vuela. Ha ganado también en Málaga (75-81) y ha sacado su billete matemático para la Copa del Rey a lo grande, porque suma once victorias, once, en catorce partidos disputados. Porque ahora mismo es segundo a la espera de lo que haga el Barcelona. Porque le da igual quién tiene enfrente, si juega en casa o fuera, cuáles son las armas del rival. En la Liga Endesa, Europa es otra cosa, el equipo de Porfirio Fisac exhibe una espectacular capacidad de adaptación al medio, sabe explotar sus virtudes mejor que nadie y consigue ser casi siempre mejor que su rival.

En el Martín Carpena superó los minutos de dominio del Unicaja y fue capaz de llevar el partido a su terreno, a un ritmo muy elevado, a un desorden controlado, para acabar imponiéndose de nuevo con justicia. Ganó con claridad el rebote (31-42) y dejó que su rival se estrellara una y otra vez desde la línea de tres (3/27 hizo el Unicaja). Brilló Jonathan Barreiro un día más. Con su trabajo incansable, siempre valiente, sin rehuir nunca el contacto, acabó con 16 puntos, 6 rebotes y 19 de valoración. Destacó también Dylan Ennis, muy generoso en la primera parte, asumiendo tiros en la segunda. Fue más listo que nadie Seeley en dos acciones finales cuando más lo necesitaba su equipo. Tocó muchos balones Hlinason, muchos más de los que salen en las estadísticas. Agitó el duelo Brussino en el tercer cuarto.

Así, uno a uno, todos fueron sumando. También Javier Justiz, reservado en la primera parte, regresado en la segunda. Aunque parecía renqueante de su rodilla, tuvo buenos minutos también. Fisac utilizó bien sus armas y a sus hombres de banquillo. 51 puntos de los 81 del Casademont fueron obra de jugadores que no estaban en el quinteto inicial. Eso es un equipo. Un grupo capaz de tapar sus propios errores, de sobrevivir a 19 pérdidas. El precio que hay que pagar por acelerar el partido.

El duelo fue rápido, con muy pocas interrupciones y faltas. En la primera parte solo hicieron ocho cada equipo. El Casademont empezó muy bien pero el Unicaja se hizo dueño de la situación en el segundo cuarto porque dominó el rebote ofensivo. Ambos se empeñaban en tirar de tres sin acierto y el equipo de Luis Casimiro llegó al descanso con una mínima ventaja (33-37). Las correcciones en el entretiempo fueron las oportunas y precisas porque el segundo tiempo tuvo claro color rojo.

MÁS INTENSIDAD / Ambos equipos subieron de intensidad en el segundo periodo, más defensa, más actividad, bloqueos más duros. Aumentaron los tiros libres, sobre todo para el Unicaja, lo que le permitió agarrarse al partido porque de fuera fue un desastre. El Casademont imprimió una velocidad más, llevó el partido a su estilo. Lo alborotó aunque eso le costara más pérdidas de balón. Aceleró aunque eso supusiera fallar algunos tiros por precipitación. Se impuso en el rebote y empezó a anotar con más fluidez. En cuatro minutos del tercer cuarto ya había hecho 14 puntos.

Una vez que encontró el camino, no se desvió un milímetro. Y como no se pone nervioso si le recortan la ventaja, como le da igual el marcador porque sigue trabajando de la misma manera, tomó las riendas de manera firme y ya no las soltó hasta el final. Lo intentó por todos los medios el Unicaja, pero su paupérrimo porcentaje de tres le impidió cualquier tipo de remontada. Se acercó un poco pero nada más. No hubo opción. Con dos bases al final, sin pívot durante un rato, con errores de ambos, pero el Casademont ya no soltó el partido. Porque una vez que puede correr, vuela.

Así, volando, está en lo más alto de la clasificación con once victorias en catorce partidos. Ya está en la Copa por derecho propio, es el segundo equipo en certificar su presencia después del Madrid, y tiene también de manera virtual el cartel de cabeza de serie. Le quedan tres partidos a esta primera vuelta, Baskonia, Andorra y Tenerife y Fisac quiere doce victorias antes de terminar. Desde luego, ahora mismo no se ve el límite del Casademont Zaragoza.