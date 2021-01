El Casademont solo sucumbe al final ante el poderoso Girona

El Casademont Zaragoza prolongó su mala racha en la Liga Femenina Endesa al sumar su cuarta derrota consecutiva, pero esta vez lo hizo compitiendo hasta el final y ofreciendo una muy buena imagen ante uno de los equipos más poderosos de la competición, el Spar Girona de Alfred Julbe (76-80). En un partido vibrante, de un ritmo muy elevado y con alta anotación desde las primeras acciones, las aragonesas no pudieron culminar la sorpresa por muy poco, cediendo al final en los detalles ante un rival en teoría superior que solo ha perdido dos partidos esta temporada. Zaragoza acogió un gran espectáculo.

El duelo comenzó con un ritmo muy vivo y una enorme efectividad del equipo visitante desde todas las distancias. Así logró el Spar Girona sus primeras ventajas, con tres triples de Eldebrink en los primeros compases (7-15). Hasta que empezó a funcionar la conexión Cruz-Gatling y el Casademont cogió la estela anotadora de su rival para reducir diferencias. Los primeros diez minutos terminaron con igualdad y muchos puntos: 24-28.

Con esa carrerilla el Casademont tomó los mandos del partido a base de mover mucho y bien el balón y de encontrar los puntos en las manos de todas sus jugadoras. Cinco consecutivos de Wurtz pusieron el 42-41 e inauguraron un periodo en el que el dominio correspondió al conjunto de Carlos Iglesias. La máxima ventaja fue el 46-43.

El Casademont no había aprovechado todas sus opciones y el Girona fue un martillo pilón en la segunda parte, aumentando todavía más su ritmo anotador y su efectividad. Las catalanas volvieron a tomar el mando del choque y esta vez lo hicieron estirando las distancias por encima de los cinco puntos. No obstante, las locales no iban a sacar la bandera blanca.

No se rindió el equipo aragonés ni cuando el Girona puso el 62-73, la máxima diferencia. Un parcial de 8-0 devolvió toda la emoción al partido. El Casademont estaba a tres puntos con dos minutos por jugarse (72-75) y se mantuvo la emoción hasta el final, con el 74-78 en el último minuto. Pero el Spar Girona estuvo más acertado, no falló los tiros libres y se llevó el triunfo. El Casademont volvió a perder pero el juego y la imagen mostradas son un buen camino.

Ficha técnica:

Casademont Zaragoza: Julie Vanloo (2), Anna Cruz (11), Taylor Wurtz (13), Laura Nicholls (8), Markeisha Gatling (26) -cinco inicial-, Aina Ayuso (7), Chantelle Handy (8) y Aminata Sangaré (1).



Spar Girona: Gray (8), Eldebrink (14), Vasic (15), Araújo (5), Reisingerova (6) -cinco inicial-, Palau (3), Elonu (12), Labuckiene (10), Oma, Ferrari (7).



Parciales: 24-28, 22-19, 14-20, 16-13.

Árbitros: Olivares Bernabéu, Checa Nebot, González Morán.

Eliminadas: No hubo.