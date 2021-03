300 soldados al rescate

Todavía no hemos logrado la permanencia en ACB y ahora tenemos que jugar dos partidos en la Gilichampions. Ya me dirás tú a quién vamos a ganar, y el Betis ganando, Estudiantes ganando, Bilbao ganando.... En cuanto al señor entrenador va a pasar al a historia por ser uno de los peores que ha pasado por aquí. Los primeros partidos (derrotas) no aportó absolutamente nada, luego se vio superado en ciertos partidos, incluso ganando. No estamos en descenso de casualidad. En cuanto a los jugadores, lamentable, pasando de jugar en equipo, y no te digo defender....