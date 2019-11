El Casademont todavía no ha propuesto renovar a Barreiro

Jonathan Barreiro termina su relación contractual con el Casademont Zaragoza el 30 de junio del 2020 y la entidad todavía no ha presentado una oferta de renovación al jugador gallego. La sintonía entre ambas partes es buena y coinciden también en que es pronto todavía para negociar la renovación, pero la cotización del alero se eleva a cada jornada con el nivel de juego que está exhibiendo. Barreiro cumple esta campaña el último de los cuatro años que firmó en el 2016, cuando llegó a Zaragoza, y es en el que está mostrando su mejor versión.

El jugador está siendo una de las grandes sorpresas del Casademont esta campaña. Su rendimiento, su edad (tan solo tiene 22 años) y el hecho de ser jugador de formación local van a hacer de él una pieza muy apetecible en el mercado. Para una entidad como el Casademont, la única forma de retener a un jugador antes de que aparezcan clubs más poderosos es anticiparse a esas posibles ofertas. De momento, las partes optan por la tranquilidad y la paciencia. El propio jugador indicó en una entrevista reciente con este diario que está tranquilo y que le gustaría quedarse. «Ahora mismo quiero estar tranquilo. Ojalá pueda seguir muchos años en Zaragoza en este gran proyecto. Estoy identificado con la gente y la afición y ojalá pueda continuar muchos años, sería un placer», respondió Barreiro.

Además de sus prestaciones, el gallego está ya completamente asentado y, aunque no sea canterano, se ha ganado también el cariño de la grada. Barreiro destacó desde muy joven por su calidad y ahora es su esfuerzo y su trabajo lo que le están haciendo brillar. A Zaragoza llegó muy joven todavía, con 19 años, y no ha sido hasta este curso, en el que ha cambiado de posición, cuando ha explotado. La llegada de Benzing, un cuatro con buena mano exterior pero más timidez para postear, le desplazaron a la posición de ala-pívot y ahí se ha destapado como un voraz reboteador.

El salto

Su evolución ha sido más que positiva. En su primer curso promedió 0,4 puntos y 0,5 rebotes en cuatro minutos de media de los 15 partidos que jugó. En el segundo ya tuvo 17 minutos de media y acabó con 4,7 puntos y 2,7 rebotes. En el tercero, 4 puntos y 3 rebotes en 16 minutos. En este juega 20 minutos por partido con 7,1 puntos de media, 7 rebotes y 11,6 de valoración. Además, ha batido sus propias marcas varias veces ya en tan solo siete partidos. Los 22 de valoración que firmó en Burgos mejoran los 17 que había establecido en Gran Canaria en el primer partido de Liga. En Sevilla capturó 12 rebotes y frente al Barça logró tres triples, también mejores marcas de su trayectoria. Su regreso al equipo frente al Burgos cayó como agua de mayo y dio más consistencia a la defensa y las recuperaciones del Casademont.

Por supuesto es el mejor reboteador del equipo con esas siete capturas de media que, además, lo convierten en el quinto mejor de la Liga Endesa. Más alto que nunca. Además de los números, quizá impulsado por ellos, tal vez por el papel que le ha dado Porfirio Fisac, Barreiro está jugando con una gran confianza en sus posibilidades. Ya ha dejado claro que domina el rebote, ahora se le ve también lanzar con más soltura y determinación. Y acierto. La apuesta de hace tres veranos del Basket Zaragoza está dando buenos frutos. Ahora la entidad debe valorar si quiere mantener la apuesta o no en forma de renovación. De momento, eso no se ha producido. Las partes consideran que queda mucha temporada por delante para tratar la cuestión pero, en este caso, el tiempo corre en contra del club aragonés. El jugador se ha revalorizado y, a este nivel, no le faltarán equipos donde jugar.