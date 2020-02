El Casademont ultima la llegada de Jason Thompson

El Casademont Zaragoza estrecha el cerco sobre el pívot que cubra la baja de Javier Justiz. El norteamericano Jason Thompson, que hasta enero ha jugado la Liga china, es en estos momentos el que más cerca se encuentra de reforzar la plantilla que dirige Porfirio Fisac. Después de varios intentos con diferentes jugadores que no llegaron a buen puerto, el club aragonés está a punto de cerrar la contratación de este jugador de 33 años, 2,11 metros y amplia experiencia en Euroliga y en la NBA.

Se trata de que Thompson pueda estar lo antes posible en Zaragoza para ponerse a las órdenes de Porfirio Fisac y ayudar al Casademont en los próximos retos, sobre todo en la Champions League. Los clubs tienen hasta el 2 de marzo, el lunes anterior al primer partido del playoff, para inscribir nuevos jugadores (hasta un máximo de cuatro cambios) en el torneo europeo, pero lo ideal es que el fichaje se incorpore antes para su adaptación al equipo.

Thompson ha jugado esta temporada en el Sichuan Blue Whales de la Liga china, competición que ahora se encuentra en suspenso, aunque no definitivo, a causa del coronavirus. Allí ha promediado 13.2 puntos y 10.9 rebotes. Antes de llegar a China en el 2018, Thompson defendió la camiseta del Fenerbahce turco en la campaña 2017-18, por lo que tiene experiencia en la Euroliga. Antes vivió otra experiencia en China, en el Shandong Golden Stars.

Siempre ha destacado por su capacidad de intimidación. En la Universidad Rider lideró a su equipo en rebotes y tapones y en su etapa júnior fue uno de los tres universitarios en promediar más de 20 puntos y 10 rebotes esa temporada, junto con Kevin Durant de la Universidad de Texas y Nick Fazekas de la de Nevada. En todos sus años universitarios promedió 16,7 puntos y 9,6 rebotes por partido. En el 2008 fue elegido en la undécima posición del draft por los Sacramento Kings, iniciando así una carrera en la NBA que le llevó también a los Warriors y a Toronto, donde jugó los playoffs. En total ha disputado 598 partidos en la NBA con una media de 25,2 minutos, 8,9 puntos, 6,6 rebotes y 0,7 tapones por partido.

Es la pieza que le falta al Casademont Zaragoza para volver a tener la plantilla completa. El diseño del equipo de esta temporada contempló desde el principio tres cincos –en lugar de tres cuatros como el curso pasado– para asegurarse la fortaleza en ese puesto ante los posibles problemas de alguno de ellos y teniendo en cuenta que Hlinason es un jugador muy joven. La baja de Justiz ha obligado a Fisac a mover sus piezas y el equipo ha perdido capacidad reboteadora, uno de sus principales fuertes. El ténico ha optado por pasar a Radovic al cinco y el montenegrino ha respondido muy bien, pero así se ha quedado sin los rebotes de sus cuatros, que eran los que más estaban capturando.



EL MERCADO / Esta es la segunda incorporación que debe hacer esta temporada el Casademont Zaragoza a causa de las lesiones. Primero fue Renaldas Seibutis el que ocupó la enfermería y, ante lo prolongado de su ausencia, la entidad decidió mover ficha y traer de vuelta a Dylan Ennis. El canadiense ha caído de pie en el equipo y su aportación no tardó en dejarse notar. Ahora ha sido Javier Justiz quien ha causado baja definitiva. El cubano lleva arrastrando molestias en su rodilla desde hace tiempo y, tal y como explicó Fisac, la entidad apostó por un tratamiento conservador para poder contar con él esta temporada. Pero finalmente Justiz tuvo que ser operado de su menisco de la rodilla izquierda y el Casademont se vio obligado a volver al mercado.

Tras abrir varios frentes, bien por la vía de cesiones, bien por la de jugadores que no contaran en sus clubs, no fructificó ninguno. Las opciones a estas alturas son complicadas porque no hay muchas Ligas que ya hayan terminado la fase regular y puedan liberar jugadores y, además, los pívots son los más caros del mercado. Ahora el Casademont tiene bien encaminada la llegada de Jason Thompson, un refuerzo que, a priori, sumará en el equipo y lo reforzará para afrontar el tramo decisivo del curso, con la Champions como gran objetivo.