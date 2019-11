El Casademont va con refuerzos a la pesca en la Fonteta

Pescar en el caladero de La Fonteta nunca ha sido fácil. Bien lo sabe el Casademont, que solo ha ganado dos de sus doce partidos disputados allí, el último en el 2015. Por eso viaja a Valencia con la misma prudencia con la que ha llegado hasta aquí, ajeno a la marejadilla que sacude al club taronja, obligado hace siete días a confirmar en su puesto al técnico Jaume Ponsarnau. Eso sí, el ejército de Fisac llega con refuerzos, Dyaln Ennis podrá debutar de nuevo con la camiseta aragonesa en La Fuente de San Luis (17.00 horas).

El escolta canadiense es un solplo de aire fresco para el Casademont. No lo necesitaba por su trayectoria o resultados, sino para aliviar a los hombres del perímetro, sobre todo a Alocén y Seeley, los más cargados de minutos ante la ausencia de Seibutis y, más recientemente, de San Miguel. De entrada, Porfirio Fisac contará de nuevo con doce jugadores del primer equipo en su banquillo. En el Valencia, Jaume Ponsarnau tiene de baja a dos exjugadores del Basket Zaragoza: Sam Van Rossom, que ha sido operado esta semana para extraerle un cuerpo libre de la rodilla, y Joan Sastre, que tiene la ficha desactivada en la Liga Endesa. No obstante, el club aún podría darle de alta en la mañana de hoy.

No corren buenos tiempos para el Valencia, que ha empezado con unos resultados lejos de las expectativas. El equipo de Ponsarnau ha visto ligeramente aliviada su situación con la clara victoria que se regaló en la Euroliga ante el Bayern de Múnich (82-56), pero en el continente solo ha logrado dos victorias en ocho jornadas. Como les sucede a casi todos menos a los dos colosos, eso además suele repercutir en el rendimiento en la Liga Endesa. Así, el Valencia solo suma tres triunfos en ocho jornadas y está en la zona baja de la tabla.

No obstante, los resultados no disminuyen el enorme potencial de la plantilla naranja. Jaume Ponsarnau cuenta con puntos por dentro y por fuera. El escolta Jordan Loyd suma 13,4 de media y, en la pintura, Dubljevic aporta 12,6 más. Además, el pívot es el máximo reboteador con 6,8 capturas de media, seguido muy de cerca por las 6,1 de su compañero de puesto Labeyrie. El ausente Van Rossom es el rey de las asistencias con 4,5, pero el Valencia cuenta con el internacional Quino Colom para reemplazarle. El exjugador del Basket Zaragoza fue el descarte en las primeras jornadas de Liga, lo que da otra idea del potencial valenciano. El Casademont sabe que necesitará su mejor versión para pescar en Valencia la que sería su séptima victoria de la temporada y conservar así la segunda posición en la Liga Endesa.