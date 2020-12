Cierre ante el campeón

El Casademont Zaragoza cierra el año más raro recibiendo al vigente campeón y con la necesidad de sumar victorias. De un Príncipe Felipe lleno a uno vacío. De un equipo que ganaba casi siempre a uno al que le cuesta sudor y lágrimas cada triunfo. El 2020 también ha vuelto del revés a un Casademont que despide este año aciago en la soledad del hogar recibiendo al Baskonia este domingo (16.30 horas).

El conjunto de Sergio Hernández había mejorado, parecía haber enderezado el rumbo no solo con mejores sensaciones sino con lo más importante, buenos resultados, pero sus dos últimos compromisos han resultado un frenazo en esa progresión. Y en ambos el talón de Aquiles ha sido el mismo, el mismo lastre que arrastra todo el curso, una defensa insuficiente. El Casademont es el peor equipo de la ACB en puntos encajados y hoy se mide a uno de los mejores en ese apartado con solo 76,5 de media. Por ahí andará una de las claves del partido.

El Baskonia llega en buena forma. Suma 11 victorias, es cuarto en la Liga, está a un solo triunfo de asegurar su billete para la Copa y esta semana ha ganado al Tenerife en la ACB, que solo ha perdido dos encuentros, y en Milán en la Euroliga. Bien diferente es la situación clasificatoria del Casademont Zaragoza. Tras sus victorias en Andorra y contra el Bilbao respiró un poco y suma cuatro triunfos, pero es el único equipo con una cifra tan baja de éxitos en 15 jornadas. Los que están por debajo de él en la clasificación tienen un partido menos y la mayoría se están reforzando para salir del pozo.

Así que el equipo de Sergio Hernández necesita ganar sea quien sea el rival que tenga enfrente. La mejora defensiva es sin duda la primera piedra que ha de poner el Casademont para edificar su consistencia. No puede recibir en torno a cien puntos cada partido porque eso le obliga a un acierto ofensivo que no siempre tiene. Y en ataque ha de ser más colectivo y utilizar mejor sus múltiples recursos. Sus dos recientes victorias llegaron ante equipos muy debilitados en su interior. El Casademont necesita de todas sus piezas, las de dentro y las de fuera, las de la pista y las del banquillo.



GRAN RIVAL / El TD Systems Baskonia no es que ande cojo por dentro, precisamente. Su mejor hombre es Achille Polonara con sus 11 puntos, 5,8 rebotes y 15,3 de valoración medias. Unos números y unas actuaciones que han hecho olvidar en la pista a Shengelia, su gran referente de los últimos cursos. Su máximo anotador es Giedratis con 13,1 puntos y aún tiene dos jugadores más por encima de la decena, Vildoza (11,7) y Henry (10,9). El conjunto de Dusko Ivanovic es el quinto de la Liga en valoración con 95,47. En sus últimos encuentros el Baskonia ha mejorado su juego, basándose en las que quiere que sean sus señas de identidad, una férrea defensa y un ataque rápido que dificulta la labor de destrucción del rival.

La recuperación de Vildoza ha sido una de las claves de la mejoría del equipo vitoriano, que ha mejorado así sus porcentajes de acierto desde el exterior. El argentino se medirá por primera vez en Europa como rival con el seleccionador argentino, Sergio Hernández. Nico Brussino completará la terna de argentinos sobre el parqué del Príncipe Felipe.

El cuadro de Ivanovic buscará mantener su momento, asegurarse la Copa matemáticamente y seguir mirando hacia arriba, mientras que el Casademont no puede dejar pasar ninguna oportunidad para intentar sumar porque la clasificación y los rivales aprietan. Además, después de este partido le esperan cuatro rivales directos por la zona baja de la clasificación y será mejor que llegue con un mínimo colchón y en buena forma para no tropezar. El último reto del año es uno de los más difíciles pero en este extraño 2020 cosas más raras se han visto.

LAS DECLARACIONES / Sergio Hernández insistió una vez más en la defensa. «Contra el Obradoiro y contra el Falco Szombathely hicimos unos partidos defensivamente muy malos y es un tema que si no corregimos difícilmente llegaremos a ser el equipo que queremos porque no se trata solo de ganar o perder sino de convertirte en algo que tienes como un ideal», señaló. El técnico argentino considera «llamativo» que Casademont Zaragoza esté anotando muchos puntos «sin hacerle cometer errores al rival».

«Ofensivamente tenemos que modificar y corregir cosas a pesar de que anotamos mucho pero defensivamente tenemos problemas. Además, cuando defiendes tan mal tu autoestima está dañada y cuando ésta está dañada nos pasa lo que nos pasó contra el Falco, que hicimos 0 de 7 de tiros en el último cuarto porque queríamos solucionar con tiros los problemas defensivos. Quisimos tirar tiros que valgan 8 puntos para solucionar los cuatro uno contra uno muy fáciles que nos hizo el rival», analizó.