El Tecnyconta prevé para mañana la mejor entrada del año

Es el partido definitivo y nadie se lo quiere perder. El ritmo de venta de entradas para el Tecnyconta Zaragoza-Baxi Manresa de mañana a las 12.30 horas avanza a tan buen ritmo que la previsión del club es superar la mejor entrada del curso que, como es habitual, se marcó en el duelo ante el Real Madrid (9.281 espectadores). Ya se han agotado las localidades ofertadas a los abonados y se han despachado también unos 300 tickets para aficionados manresanos que ocuparán la grada destinada a aficiones rivales. Por eso, la entidad recomienda a los seguidores acudir con antelación para evitar las largas colas de acceso que ya se han producido en algún partido.

La ocasión merece el lleno, sobre todo después de varios años de travesía por el desierto. Si algo ha conseguido el Tecnyconta Zaragoza este curso ha sido reenganchar a su afición, que el público vuelva a identificarse con su equipo y a disfrutar del baloncesto. Pero una vez llegados a este punto, falta el último empujón, el último esfuerzo, para culminar el año con el playoff. «Los tiempos que vivimos son para disfrutar, por eso le pido a la afición que venga a empujar y a disfrutar. En la pista habrá gladiadores que se dejarán la vida por conseguirlo. No soy adivino, no sé qué pasará, pero este público se merece que cumplamos el sueño», aseguró ayer Porfirio Fisac, huyendo de euforias, celebraciones y confianzas.

Ni siquiera quiere verse más favorito por jugar en casa. «La igualdad es máxima, es un partido totalmente abierto. Vamos a pelear contra un equipo que ha ganado los mismos encuentros que nosotros y luchan por el mismo objetivo, así que no me creo que por jugar en casa seamos superiores. Creo que somos dos plantillas bastante iguales», indicó. Eso sí, ve hambre en sus jugadores. «Los veo con ambición, con hambre, pero esto ha de estar controlado por la experiencia del equipo. Muchos de los jugadores jóvenes no la tienen en este tipo de partidos, aunque tienen muy claro lo que quieren ser. Ese grado de ambición es muy importante y ahora hay que ver cómo somos capaces de resolverlo», apuntó.

El preparador segoviano elogió la temporada del Manresa y el hecho de que hayan sabido mantener la competitividad pese a las bajas y cambios obligados. «Está haciendo un año impresionante y ya nos ganó bien en la primera vuelta. Ha ido modificando su juego por los cambios de jugadores, pero sin perder sus características. Tiene condiciones de equipo sólido y la llegada de jugadores como Fisher, Sergi o Zubcic les ha dotado de mayor calidad y amenaza de tiro», analizó. El que gane jugará el playoff. El que pierda, tendrá que esperar otras combinaciones de resultados. El Príncipe Felipe quiere celebrar cinco años después.