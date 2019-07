Benzing: «Con el potencial que tenemos debemos mirar hacia arriba»

Robin Benzing regresa a Zaragoza más maduro, con más experiencia, más encuentros a sus espaldas y con la seguridad que aportará al equipo conocer la Liga Endesa y la Basketball Champions League, una competición que disputó el pasado curso con el Besiktas. Vuelve un conocido de la afición y un jugador con mucha capacidad de anotación dos años después de su salida.

En su presentación oficial, que llega justo antes de que se marche con Alemania para preparar el próximo Mundial de China (como capitán del equipo germano), quiso dejar un mensaje en español a los seguidores rojillos: «A la Marea Roja, ¡hola Zaragoza! Tenemos por delante una gran temporada», dijo.

Después, Benzing reconoció que «ha sido fácil volver a Zaragoza porque es como mi segunda casa». Explicó que pasó «grandes momentos aquí» y que ha seguido «lo que el equipo hizo en la última temporada, que fue increíble ganando al Baskonia y llegando a semifinales», por lo que, además de esperar que sea «un gran año», el interior alemán tiene ganas de trabajar «con el equipo y el entrenador».

ELOGIOS A LA LIGA ENDESA / Ahora, dos años después de su marcha, el ‘4’ cree que tiene «más experiencia y confianza», ya que «he jugado muchos partidos y campeonatos y conozco mejor en qué soy bueno y en qué no tanto». Es un jugador más maduro. Además, se mostró especialmente contento por la disputa de la Liga Endesa y de la Basketball Champions League, ya que «jugar un partido solo por semana es muy aburrido»; y también habló, entre precavido y ambicioso, de los objetivos de la temporada en España y en Europa. «Después del último año todo el mundo espera grandes cosas de nosotros, pero lo primero que tenemos que hacer es permanecer en la ACB. Cuando lo tengamos, trataremos de alcanzar los playoffs. Todo lo que llegue desde ahí será bueno. Tenemos un buen equipo y deberíamos mirar hacia arriba y no hacia abajo por los jugadores que tenemos, pero la ACB es cada vez más fuerte. En la Champions lo primero es pasar la primera ronda y luego ver qué pasa. Tengo la experiencia del año pasado de que no es fácil ganar partidos en la Champions, especialmente fuera. Día a día y partido y partido, pero con el potencial que tenemos debemos mirar hacia arriba», aseguró.

Eso sí, Benzing es plenamente consciente de lo complicada que es la Liga Endesa, una competición «impresionante y con equipos impresionantes». «Es emocionante jugar ante esos equipos y va a ser una temporada divertida», dijo antes de volver a hablar de la Champions, un torneo que disputó con el Besiktas turco y que «cada vez es mejor porque hay una gran calidad». De todos modos, antes tiene por delante el Mundial, «un campeonato que llevo esperando mucho tiempo y, además, soy el capitán del equipo», concluyó.