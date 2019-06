Que continúe la fiesta

El Tecnyconta Zaragoza se lo ha pasado tan bien y se lo ha hecho pasar tan bien a sus aficionados que nadie quiere que la temporada se acabe hoy. Así que, de la mano, como hasta ahora, jugadores y seguidores pelearán esta noche por alargar la fiesta, por estirar la serie de semifinales ante el Barcelona (21.00 horas). No será nada sencillo, desde luego, pero es un match ball para el equipo aragonés: si no gana esta noche pondrá punto y final a una brillante temporada. En caso de victoria, ofrecerá una ración más de caviar a su afición. El Tecnyconta no ha ganado nunca un partido de semifinales de la Liga Endesa.

El equipo de Porfirio Fisac está luchando contra un coloso que le multiplica en tamaño. Está enfrentándose a sus propios límites. Está combatiendo contra todo tipo de adversidades. Comenzó la serie llevándose un duro varapalo y, para colmo, perdiendo a su base titular por lesión, pero se levantó en 24 horas, sacó todo su carácter, todo su orgullo, y planteó un magnífico segundo encuentro. Guerreó hasta donde le alcanzaron las fuerzas, hasta donde le dejaron un rival muy superior y unos colegiados que no midieron igual las faltas en uno y otro lado. Cayó con la cabeza alta.

Ahora la serie, con un 2-0 favorable al Barcelona, llega a Zaragoza, a un Príncipe Felipe que no veía algo igual desde hace seis años. Entonces, también con 2-0 para el Madrid, Zaragoza despidió a sus jugadores al grito de «campeones» y el tercer partido fue una fiesta. Hoy también habrá ambiente festivo, habrá ambientazo, una entrada digna de unas semifinales, y muchas ganas de continuar disfrutando de este equipo. Pase lo que pase, el Tecnyconta ya se ha ganado el aplauso, el reconocimiento y la admiración de todos.

Pero los jugadores no se conforman con eso, quieren volver a vaciarse en la pista y dejarse todo lo que llevan dentro. Además, valoran muy positivamente el cambio del primer al segundo partido. «Nos sentimos bastante humillados y hoy –por el domingo– hemos salido con otra mentalidad. El martes es la última chance que nos queda para que no se acabe la temporada, tenemos que ganar los tres partidos. Hay que jugarle a tope los cuarenta minutos y espero que el martes estemos aún más duros», explica Javier Justiz.

De un modo similar se expresaba Nemanja Radovic, uno de los jugadores más destacados el domingo. Y toda la temporada. «Teníamos que reaccionar tras el primer partido. Cuando no se gana no puedes estar feliz, pero hoy –por el domingo– por lo menos hemos estado luchando y podemos irnos tranquilos a dormir. Vamos a pelear todos juntos. No dudo de que van a estar ahí como toda la temporada y unidos vamos a por todas», apunta el montenegrino.

El apoyo de la afición será un plus para el Tecnyconta ante un rival que ha afrontado estas semifinales muy mentalizado y sin conceder ni un milímetro al equipo aragonés. Superar a los azulgranas sigue siendo una misión muy complicada. «No podemos tener ninguna falla ante el Barça Lassa porque son un equipo muy largo. Cuando jugamos bien y en equipo podemos competirle a cualquiera. Tenemos que salir con la mentalidad con la que hemos arrancado y terminado el encuentro», valora Justiz. El Tecnyconta quiere más. Zaragoza quiere más. Hoy es la última oportunidad, puede ser la despedida o una bola extra. Mejor que continúe la fiesta.