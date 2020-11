Defensa insuficiente

Una noticia buena y dos malas. La buena, que el Casademont Zaragoza recuperó su pulso ofensivo liderado por Benzing (27 puntos), Seeley (22) y Brussino (21) y se fue por encima de los 100 por primera vez esta temporada. Las malas, que el equipo todavía tiene mucho que mejorar en defensa y que terminó perdiendo ante el Baxi Manresa (102-103) en la última acción del partido, tras una falta señalada sobre San Miguel que Hinrichs convirtió desde el tiro libre con solo un segundo por jugarse. Sergio Hernández abre así su etapa al frente del Casademont Zaragoza con una derrota y mucho trabajo por delante.

El oveja cambió algunas cosas, aunque todavía no muy profundas ni significativas porque apenas ha dirigido un par de sesiones de entrenamiento. Brussino pasó a ser el jugador con más minutos en pista (33.21) y el argentino respondió con su mejor partido anotador de lo que va de curso. También cambiaron su cara, su efectividad, Benzing y, sobre todo, Seeley, apagado hasta ahora, brillante frente al Manresa. Un cambio milagroso de un día para otro que no es cosa del técnico más allá del efecto que tiene todo cambio en el banquillo.

Hubo una mayor alegría ofensiva, como una liberación, pero los mismos problemas de siempre atrás. La defensa del bloqueo directo sigue siendo un inconveniente demasiado serio para los aragoneses y, una vez más, permitieron que el rival estuviera muy cómodo. Desde el principio hasta el final de la jugada. Anotar 102 puntos y no ganar el partido solo se explica por ahí, por el mal trabajo atrás, por mucho que haya muchas más cosas que contar. Como que el nivel defensivo que puso el Baxi Manresa fue muy elevado, muy duro, casi agresivo. El Casademont no estuvo a la altura, no llegó nunca a ese listón, y los colegiados permitieron demasiado. Pitaban una falta de cada tres, más o menos.

Con todo, el duelo transcurrió por la más estricta igualdad durante los 40 minutos. Ninguno superó los diez puntos de ventaja, ninguno pudo consolidar su diferencia, no se rompió el partido. En la primera parte fueron los catalanes los que llevaron la iniciativa en el marcador, con el Casademont obligado a ir a remolque por la diferencia defensiva entre uno y otro. Una salida más consistente atrás tras el descanso permitió al Casademont tomar las riendas del partido recuperando balones y corriendo. La mano de Benzing y Brussino hizo el resto.



LOS PÍVOTS / El Casademont se puso por delante pero no supo cerrar el partido. Es verdad que los pívots se cargaron de faltas, primero Hlinason y luego Thompson. Así que Sergio Hernández tuvo que recurrir a Konate para proteger a sus cincos, pero en el tramo final, en casi todo el último cuarto, optó por jugar sin pívot, con Benzing como hombre más alto. El Baxi Manresa recortó entonces la poca ventaja aragonesa y acabó dándole la vuelta al partido.

El equipo zaragozano sufrió una y otra vez con el bloqueo y continuación de Tabu y Eatherton, incapaz de ponerle remedio. El exbase del Casademont hizo 18 puntos y repartió 6 asistencias, mientras el interior firmó 20 puntos y capturó 5 rebotes. Unido a los triples de Rafa Martínez y Dani Pérez, se convirtió en una bola cada vez más grande que el Casademont fue incapaz de digerir.

Sin que ninguno de los dos dominara de manera abrumadora, el tramo final del partido se convirtió en un intercambio de puntos que no benefició a los aragoneses. Brussino recuperó y corrió para hacer el 102-101 a falta de 3,04 segundos para el final. Pedro Martínez pidió tiempo muerto y, cuando iba a reanudarse el juego, Sergio Hernández hizo lo propio.

Los colegiados señalaron falta de San Miguel sobre Hinrichs para asombro y enfado del propio base, el banquillo y el palco aragoneses. El alero no falló desde el tiro libre, ya no había más tiempos muertos y Ennis lanzó a la desesperada un último tiro de tres que no entró. El oveja se estrenó con derrota y con una primera lección bien aprendida. Debe hacer que su equipo defienda un poco más y mejor.

FICHA TÉCNICA

Casademont Zaragoza: San Miguel (7), Ennis (6), Brussino (21), Benzing (27), Thompson (2) -cinco inicial-, Barreiro (6), Seeley (22), Konate (4), Hlinason (3), Javi García y Rupnik (4).



Baxi Manresa: Tabu (18), Rafa Martínez (12), Vaulet (7), Eulis Báez (9), Eatherton (20) -cinco inicial-, Dani Pérez (14), Hinrichs (4), Joesaar (2), Mason (9) y Sima (8).



Parciales: 23-31, 30-22, 21-22, 28-28.

Árbitros: Hierrezuelo, Sánchez Sixto y Sánchez Mohedas.

Eliminados: No hubo.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a puerta cerrada.