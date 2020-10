Desastre descorazonador (63-92)

Un completo desastre. Y más allá de eso, porque un desliz lo puede tener cualquiera, lo peor es esa sensación de que no queda prácticamente nada de ese Casademont que enamoró en los dos últimos años, que enganchaba por su juego alegre y eléctrico, que casi nunca se iba de los partidos y que conseguía sostenerse en pie una y otra vez. Era un martillo percutor que ahora se ha roto.

Las caras son el espejo del alma y no hacía falta más que ver las de aquellos que el año pasado comían caviar y ahora ven cómo llega una derrota tras otra con una sensación de inferioridad que asusta. Ni Ocampo transmite ni a los jugadores les cala el mensaje. Y al mínimo momento en el que vinieron mal dadas el equipo se fue mentalmente del choque, totalmente ofuscado, y se dejó ir para recibir, en una segunda parte decepcionante, una tremenda paliza del Unicaja Málaga (63-92). Sonrojante cuanto menos.

La clave estuvo tras el descanso. En la primera mitad el equipo aragonés, sin alardes, sobrevivió y llegó empate al intermedio, pero se podía intuir que ese camino de acciones individuales y chispazos de jugadores de calidad no iba a durar eternamente. Y, tras el descanso, el Unicaja fue aumentando como una hormiguita la distancia en el marcador hasta que, de repente, el electrónico reflejaba 15 puntos de distancia. A partir de ahí, un cúmulo de acciones para olvidar de un equipo ido y a merced de los andaluces.

El Casademont empezó bastante bien el encuentro, anotando con fluidez de la mano de Brussino y aguantando bien atrás a un Unicaja en modo francotirador con la mira desviada. Los visitantes cambiaron el chip defensivo, comenzaron a ahogar la elaboración y los aragoneses se nublaron entre ataques y tiros forzadísimos. Fue el preludio de lo que estaba por llegar. Y por si fuera poco, en algún momento tenían que entrarles las canastas a los malagueños, lo que propició que la ventaja de seis puntos se esfumase pronto y cambiase de bando (13-19).



El desastre

Después, el Casademont se serenó en ataque, comenzó a jugar con algo más de cabeza y a buscar las ventajas moviendo el balón. Al principio fueron los triples de Barreiro y Rupnik los que aguantaron el marcador mientras el Unicaja castigaba la pintura en situaciones de bloqueo y continuación y rebotes ofensivos. Durante unos minutos no tuvo respuesta, pero contestó al final con cuatro buenas acciones de un Thompson que tuvo un atisbo de renacimiento. Después volvió a las andadas, aunque fue de lo poco potable del conjunto aragonés en el cómputo general.

Pero tras el descanso llegó el desastre. El Unicaja se aprovechó primero de la inoperancia ofensiva del Casademont y después de su fragilidad mental para endosarle un parcial global que duele a la vista (26-55). Ya desde el comienzo, aunque los de Casimiro no castigaron con demasiada fiereza, se vio a un Casademont totalmente bloqueado en ataque y que solo vio el aro con una canasta fácil de Thompson y un tiro libre de Brussino. Al final solo le quedaba lanzar forzado o de tres y así le fue al equipo aragonés, que hizo un malísimo 5/25 desde más allá de la línea de 6,75.

Entre Francis Alonso, Bouteille, Waczysnki y Abromaitis terminaron de liquidar a un Casademont que rezó para que acabara pronto el partido y se terminara esa pesadilla con el menor descosido posible, aunque por debajo de la piel la herida comienza a ser más que importante.

El equipo no funciona, el mensaje no cala en la plantilla y el conjunto zaragozano está entrando en un terreno pantanoso que no tiene buena pinta. Cada vez hay más distancia entre el entrenador y los jugadores y eso, salvo giro ,tiene difícil arreglo. Si el coronavirus lo permite, en menos de 48 horas el Casademont tiene la oportunidad en Andorra de dar un golpe encima de la mesa, pero necesitará levantarse muy rápido.

Ficha técnica:

Casademont Zaragoza: San Miguel, Ennis (7), Brussino (8), Barreiro (7), Jason Thompson (14) -cinco inicial- DJ Seeley (3), Javi García, Rupnik (8), Robin Benzing (3), Konate (5) y Hlinason (8).

Unicaja Málaga: Alberto Díaz (2), Francis Alonso (16), Bouteille (10), Deon Thompson (11), Guerrero (6) -cinco inicial- Waczynski (19), Carlos Suárez, Brizuela (7), Jaime Fernández (1), Abromaitis (12), Gerun (8) y Nzosa.



Parciales por cuartos: 13-19, 24-18, 8-21 y 18-34.

Árbitros: Peruga, Padrós y Merino. Excluyeron a Benzing.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón Príncipe Felipe a puerta cerrada.