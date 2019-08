Javier Justiz: «Di un salto que espero mantener, va a ser una presión para este año»

—¿Qué tal le ha ido el verano? ¿Tenía ganas ya de volver?

—En la primera semana despejé la cabeza del baloncesto y he disfrutado de la familia, de las vacaciones, de Cuba y sus playas. Volví pronto a entrenar para no perder la forma, pero bien. Ahora ya de vuelta para empezar con los nuevos desafíos que vienen.

—¿Cree que se ha ganado o perdido con respecto a la plantilla del pasado curso?

—Se fueron varios jugadores y alguno muy importante para el equipo, pero no soy un jugador todavía con esa experiencia para a simple vista decir algo, pero lo veo bien. Se verá durante el año, pero todos los jugadores queremos ganar. Espero que todos tengan la misma mentalidad del año pasado, que hubo mucho hambre y ganas de vencer. Por eso llegamos a donde llegamos.

—Ha habido salidas duras, como las de Okoye, pero la columna vertebral se mantiene.

—Era un jugador muy importante y nuestro pilar ofensivo, pero se ha quedado la base, como Fran Vázquez, Seibutis, Alocén... En mi caso, que terminé bastante bien la Liga y espero superarme. Los jugadores que vienen tienen mucha experiencia. Brussino jugó en la NBA... Esperemos que este año sea mejor que el pasado y, si no, salir a disfrutar.

—Fisac dijo que este proyecto no se podía quedar a medias y seguirá como técnico. ¿Qué importancia le da a su continuidad?

—Ya nos conoce y es un entrenador que empuja mucho. Es de esos técnicos que cuando ve que un jugador está bajo es incapaz de darle la espalda. Como él dice, creó un sueño y estamos contentos por repetir con él para que siga. Ya nos habla de que va a ser un año largo, difícil y va a reñir un poco más (se ríe) porque son dos competiciones.

—¿Está preparado para mantener el nivel que mostró al final de la Liga y ser uno de los jugadores diferenciales del equipo?

—En los playoffs di un salto individual que espero mantener. Todos me hablan de eso y va a ser una presión para este año porque lo último que vieron de mí fue a un jugador a un nivel muy alto. Se lo agradezco también al equipo. Me concentré y espero hacerlo bien.

—¿Se considera el pívot titular?

—Somos tres y va a ser una rotación larga. Pienso que puedo jugar de titular, pero también Fran o Hlinason. Eso lo va a decir el día a día, pero me siento con la confianza de ser el ‘5’ titular, aunque el que mejor lo esté haciendo jugará y hay dos torneos. No nos tenemos que meter en la cabeza que debamos ser los héroes del equipo, pero estoy capacitado para jugar de titular.

—¿Qué papel ha tenido Fran Vázquez en su progresión?

—Principalmente me ha ayudado a tener mente positiva. Empuja mucho y en los entrenamientos nunca está relajado. Como él dice, a veces hay jóvenes que andan a un ritmo de uno de 40 años y él no es así. Además, tanto ofensiva como defensivamente cada día me enseña trucos ya que es uno de los mejores pívots que ha pasado por la Liga española. Sabe que puedo explotar más mi juego y trato de hacerle caso en la mayoría de cosas que me dice. Espero llegar a su edad y que hablen igual de mí que de Fran.

—¿Le han llegado ofertas este verano? ¿Ha podido salir?

—No. Con mi agente me reuní varias veces y nunca me habló de ofertas y sí de que tenía que enfocarme aquí por jugar en Europa. Todavía no siento que haya hecho algo tan relevante como para que otro equipo esté ofreciendo algo por mí.

—A nivel colectivo, el listón está muy alto después de la última temporada. ¿Qué objetivos se marcan?

—No creo que la gente se vaya a disgustar y que pase lo que nadie quiere, que es el descenso. Seguiremos yendo a paso a paso porque tenemos dos torneos. Eso sí, habrá muchos equipos grandes que nos van a respetar de forma diferente y van a ir con otra mentalidad contra nosotros. Desde que empiece la Liga tenemos que seguir con esa agresividad del año pasado y paso a paso.

—La Liga Endesa es muy importante, pero Europa también motiva mucho.

—Le vamos a poner ganas a las dos competiciones. La Liga creo que será algo más difícil, pero en Europa cualquier equipo puede ganarte. El equipo está enfocado en ambos torneos y va a ser muy lindo. Espero en la Liga quedar en un buen lugar y la Champions ganarla y, si no, quedar también en un buen lugar.