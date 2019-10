Diez momentos de diez

El pabellón Príncipe Felipe vivió el domingo una de sus grandes tardes, de las que incluir en los grandes momentos de la historia del club. Ganar a los grandes no es nada frecuente, y menos hacerlo con bajas y con la cantera en la pista. La victoria del Casademont ante el Barcelona es un hito en sí misma y para comprenderlo basta con echar un vistazo a la historia: en diez temporadas en la ACB era el tercer triunfo aragonés. Pero casi más importante que el qué fue cómo ganó el equipo de Fisac, cómo es capaz de arrastrar a toda una afición (más de 9.000 personas), de hacer vibrar a una ciudad. Ese es el gran éxito.

Sin duda fue una tarde inolvidable que pasa a formar parte de la colección de momentos que el aficionado guarda en la retina. Están las primeras veces, por supuesto, siempre especiales, y luego los pequeños éxitos que, para un club como el Basket Zaragoza, son muy grandes. Como eliminar al Unicaja en Málaga en la Copa del Rey o plantarse en las semifinales de la Liga Endesa, cosa que ha hecho ya dos veces. La gran mayoría de esos momentos fueron hace cosa de cinco años y llevaron la firma de José Luis Abós en el banquillo. Tres de ellos corresponden a la época más reciente, en la que Porfirio Fisac está llevando al equipo a nuevas cotas.

Cómo olvidar la primera victoria del club en la Liga ACB después de tantos años intentando alcanzar la tierra prometida. Fue en Las Palmas, un 8 de octubre del 2008, en la segunda jornada de Liga. El CAI de Curro Segura se impuso al entonces Kalise por 68-76 con 17 puntos de Quinteros y 6 rebotes de Starosta. No fue una buena temporada pero aquella siempre será la primera victoria del club en la ACB.

Cómo olvidar el 24 de octubre del 2010 y aquella canasta de dos que pareció un triple de Sam Van Rossom en el último segundo de la prórroga, y con Pete Mickeal encima, para que el CAI ganara en el Palau Blaugrana. Fue una señal de que, con Abós, Zaragoza iba a ganarse el derecho a soñar. Cómo olvidar también la primera y, hasta ahora, única victoria ante el Real Madrid. Fue en el Príncipe Felipe el 16 de abril del 2011 por 86-84, antes de que se iniciara la era Laso. Desde la llegada del exbase, el equipo aragonés no ha vuelto a doblegar al blanco.

Cómo olvidar la serie ante el Valencia en el playoff del 2013. Era la primera vez que el Basket Zaragoza alcanzaba unas eliminatorias por el título después de una segunda vuelta memorable por el juego del equipo. El rival en cuartos de final fue el Valencia y el primer partido acabó con una sonora bofetada en La Fonteta (80-42). Pero tres días después el equipo de Abós no solo se levantó sino que empató la eliminatoria en un partido memorable en casa: 122-120 tras dos prórrogas. Y dos días más tardes, el 28 de mayo del 2013, el CAI ganó en Valencia y se clasificó para las semifinales, donde no pudo hacer nada ante el Madrid.

Cómo olvidar el estreno del club en Europa, consecuencia de esa temporada histórica. El CAI debutó en la Eurocup el 15 de octubre del 2013 ante un equipo belga, el Belfius Mons-Hainaut y con un claro triunfo por 73-56. Cómo olvidar la Copa de Málaga esa misma campaña, aunque ya en el 2014. Era la segunda participación del CAI tras el estreno en Vitoria y el equipo zaragozano consiguió eliminar al anfitrión en los cuartos de final. El conjunto aragonés se convirtió en aquellos años en la bestia negra del Unicaja y se impuso por 74-79 en el Martín Carpena. En las semifinales chocó con su particular bestia negra, el Real Madrid.

Cómo olvidar la primera victoria ante el Barcelona en casa, hace ya cinco años y medio, en aquella misma temporada del debut continental. Fue en la segunda vuelta, el 6 de abril del 2014 por 85-79 con 19 puntos de Tabu. Ahí se terminaron las primeras veces, los estrenos y las nuevas alturas a las que fue capaz de llegar el club de la mano de Abós. Con Fisac ha vuelto a escribir páginas brillantes. Cómo olvidar el 112-66 con el que el equipo logró la victoria más amplia de su historia ante el Joventut el 26 de noviembre del año pasado. Cómo olvidar el 2-0 al Baskonia en los cuartos de final del último playoff con ese 76-69 del pasado 2 de junio que puso al equipo en semifinales. Cómo olvidar la victoria del domingo ante el Barça, ese espectáculo, ese dominio, esa fiesta. Inolvidable.