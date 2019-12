El dominador de los aros

«El detonante ha sido el rebote», vino a resumir Porfirio Fisac una nueva victoria de su equipo, esta vez en casa del Estudiantes. Sí, el Casademont Zaragoza agarró el triunfo a partir de las 12 capturas más que su rival que sumó al final del partido (33-45), pero no solo fue el motivo del éxito este domingo, sino en casi todas las victorias del equipo aragonés. Y es que desde que Fisac se sienta en el banquillo ese es uno de los fuertes del conjunto zaragozano. Actualmente es el líder de la ACB en rebotes ofensivos (12,83) y segundo en defensivos (27,5) y totales (40,33).

En Madrid, además, marcó un nuevo tope esta temporada: recogió 19 rebotes ofensivos, lo que le dio unas cuantas bolas extra para anotar ya que sus porcentajes no fueron muy buenos. Siete días atrás, frente al Real Madrid, subió su listón de rebotes totales al capturar 47. Su tope en defensivos son los 34 que recogió en Sevilla y que le permitieron vencer a un Betis que fue superior en juego y en el marcador casi todo el partido.

El Casademont Zaragoza ha cogido más rebotes que su rival en siete de los doce encuentros disputados esta campaña y solo se le escapó la victoria en uno, ante el Joventut. Ese día, eso sí, no llegó a las cuarenta capturas (35-32), circunstancia que siempre garantiza el éxito al equipo aragonés. Siempre que se mueve en esas cifras se lleva el triunfo, así ha sucedido en siete ocasiones. Incluso cuando empata con su rival, como fue el caso en Burgos (41-41), único este curso. Tan solo dos veces ha ganado perdiendo la batalla por los rechaces, en la primera jornada en la pista del Gran Canaria (36-34) y hace tres semanas contra el Manresa (30-40), un día en el que sufrió horrores para vencer. En las otras dos derrotas, frente a Murcia y Valencia, también se vio superado en esta faceta.

Varios récords

El equipo de Fisac ha sido claramente superior en el rebote al Obradoiro (47-36), Betis (36-42), Bilbao (44-36), Barcelona (43-32), Real Madrid (47-41) y Estudiantes (33-45). También estuvo ligeramente por encima del Joventut (35-32), único día que ganó esa estadística y perdió el partido. Solo ha cedido en Gran Canaria (36-34), en Murcia (47-37), en Valencia (42-39) y frente al Manresa (30-40), único día en el que se ha visto superado en casa aunque acabara venciendo el partido.

Está mejorando sus números del curso pasado, que ya fueron buenos y supusieron un cambio significativo con respecto a temporadas anteriores. La campaña 2018-19 el Tecnyconta terminó tercero en rebotes totales (36,65) y cuarto tanto en defensivos (27,76) como en ofensivos (10,88). Así que ahora logra casi cuatro capturas más por encuentro y demuestra que el baloncesto, tal y como lo entiende Fisac, es una cuestión de equipo. Ningún jugador del Casademont está entre los diez mejores reboteadores de la Liga Endesa. El mejor del equipo, Jonathan Barreiro, es decimosexto en el ranking de la competición. Esa es otra de las virtudes del equipo, que cualquiera puede destacar en cualquier momento.

Que el rebote es una seña de identidad del Casademont Zaragoza lo demuestra el hecho de que su dominio se extiende también en Europa. En la Champions el equipo aragonés es el mejor de esa faceta con 45,3 por jornada cuando ya se ha completado la primera vuelta de la competición regular. Es también líder en capturas defensivas con 31,3 de media y el cuarto en ofensivas con 14. Es el mejor de los 32 participantes en esta fase y mucho mejor que todos sus rivales del grupo, captura ocho rebotes más de media que el segundo, el Neptunas Klaipeda.

El segundo con menos puntos en contra

Si el Casademont gana los partidos cuando gana el rebote, otro tanto puede decirse de la defensa. Aplicarse atrás es sinónimo de éxito para el equipo de Fisac. Y otra de sus señas de identidad. El Casademont Zaragoza es el segundo equipo de toda la Liga Endesa que menos puntos ha recibido, un total de 905, tan solo uno más que el líder de este apartado, el Unicaja. Eso hace una media de 75,4 por partido. Sin embargo, no es de los mejores anotadores, aún no ha llegado a los 1.000 puntos (989), barrera que sí han superado seis conjuntos de la ACB. Pero ha conseguido un más que interesante equilibrio entre ambas facetas y es el tercero que mejor diferencia acumula entre puntos a favor y encontra con un total de 84, solo superado por Real Madrid y Barcelona, que rebasan la centena. Una circunstancia también muy importante de cara a la clasificación para la próxima Copa del Rey.