Dos semanas para un fichar a un pívot

Dos semanas tienen Pep Cargol y el Casademont Zaragoza para encontrar y contratar a un pívot que cubra la ausencia de Justiz, baja desde hace un mes por sus problemas en la rodilla. El plazo es el que establece la Champions para inscribir jugadores que puedan participar en la eliminatoria de octavos de final, que empezará a disputarse el 3 de marzo. El lunes 2 es el último día y después, ya no están permitidos cambios en las plantillas. Los únicos límites que impone la FIBA es que los clubs no pueden hacer más de cuatro cambios y que los jugadores no pueden participar en la competición con más de dos equipos diferentes. Si el club aragonés pretende incorporar a un jugador que provenga de otro equipo ACB, entonces se acortan los tiempos ya que la Liga establece como tope el 28 de este mes, dentro de once días.

Los intentos del Casademont hasta la fecha no han fructificado y cada día que pasa es un día menos para conseguir un acuerdo con un jugador. Tras el fiasco de la derrota copera ahora las energías y el objetivo de la entidad aragonesa se centran en la Champions League. Para poder tener opciones serias de éxito se hace imprescindible la llegada de ese refuerzo. Lo sucedido el viernes en el Martín Carpena es una buena muestra de ello porque el equipo de Fisac pagó muy caro presentarse a la Copa sin ese pívot de refuerzo.

Las opciones no son sencillas a estas alturas de temporada porque no hay ninguna competición importante que haya terminado la fase regular y, por tanto, haya podido dejar jugadores libres. El cierre de la Liga china debido al coronavirus no es definitivo todavía, por lo que los contratos siguen en vigor y no pueden romperse si no es mediante pago. El Casademont preguntó al Barcelona por la posibilidad de contar con la cesión de Pustovyi, que apenas está jugando, pero la respuesta fue negativa. También negoció con Mathias Lessort, pívot francés que milita en el Bayern de Múnich, pero tampoco fue posible el acuerdo. Asimismo se ha interesado por la situación de Todorovic en China, pero los derechos del balcánico en la ACB pertenecen al Joventut.

Así las cosas, la entidad aragonesa continúa rastreando el mercado en busca de un jugador que aporte al equipo y lo haga de manera inmediata, tal y como ha reclamado Porfirio Fisac en sus comparecencias públicas. Aparte del esfuerzo económico que suponga para el club, ahora es el tiempo el que se le echa encima. Si el objetivo del Casademont es la Champions –y Zaragoza ya ha solicitado oficialmente ser la sede de la Final Four en una muestra más de las intenciones del club con este torneo–, entonces el fichaje ha de estar en la capital aragonesa en las próximas dos semanas.

Este martes el equipo de Fisac conocerá a su rival en los octavos de final, que puede ser el Peristeri griego, el Lietkabelis lituano o el Bandirma turco, uno de los tres equipos clasificados en cuarta posición en los otros tres grupos. Es el privilegio que le corresponde al Casademont al haberse clasificado como primero. El otro es contar con el factor cancha en las dos eliminatorias previas a la Final Four. Ambas se jugarán al mejor de tres partidos, el primero y el último, en caso de ser necesario, en el Príncipe Felipe. Los octavos se disputan entre el 3 y el 18 de marzo, mientras que los cuartos serán del 24 de marzo al 8 de abril. Alcanzar la Final Four es imprescindible para poder organizarla, ya que la sede ha de ser la de uno de los participantes. Para llegar hay que pasar dos rondas. Para pasarlas, mejor con un pívot más.

Los internacionales, con sus selecciones

Después de la Copa llega la primera ventana FIBA de la temporada. Los internacionales del Casademont Zaragoza deben incorporarse hoy a sus respectivas selecciones. De esta forma, Rodrigo San Miguel, Carlos Alocén y Jonathan Barreiro comenzarán el trabajo a las órdenes de Sergio Scariolo, mientras que Robin Benzing se irá con la selección alemana.

Los españoles terminarán la semana en Zaragoza. El combinado nacional disputa los dos primeros partidos de clasificación para el Eurobasket 2021, el primero de ellos en Rumanía el jueves, y el segundo contra Polonia el domingo en el Príncipe Felipe. Zaragoza será así el escenario del primer partido oficial en territorio español de la vigente campeona del mundo. Ahora el reto es estar en el Eurobasket del 2021 que se disputará en Alemania, República Checa, Georgia e Italia.