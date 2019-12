Dylan Ennis se hace fuerte en la Champions

Casi casi ha sido llegar y besar el santo. Dylan Ennis ha jugado cuatro partidos con el Casademont Zaragoza en la Champions y ya se ha convertido en el jugador más importante del equipo aragonés en este torneo. El canadiense es el que más minutos juega de media, 27, y el que más puntos anota, 15. El miércoles fue de nuevo uno de los referentes ofensivos del equipo, clave en la victoria ente el Besiktas. Anotó 17 puntos y estuvo en pista 28 minutos, confirmando la importancia de Ennis en Europa. Algo que es recíproco porque el torneo continental también ha sido fundamental para el jugador.

La Champions ha sido en este caso el instrumento perfecto con el que acelerar la integración de Ennis en Zaragoza. El escolta regresó a la capital aragonesa hace poco más de un mes, el 11 de noviembre, y con todas las competiciones en marcha Europa era la mejor manera de darle minutos y conseguir de una forma práctica y rápida que conociera cuanto antes al resto del equipo, los sistemas, el juego del Casademont. Prácticamente desde el principio ha sido titular y un jugador con responsabilidad. Incluso ha hecho de base en momentos puntuales. De ahí sus 27 minutos de media, una cifra muy superior a los 20 que está teniendo de promedio en la ACB.

Así que en solo cuatro partidos, menos de la mitad (9) que el resto de sus compañeros, ya destaca por sus cifras. Es el que más minutos juega, esos 27, por encima de los 24 de Alocén y de Seeley. Es el máximo anotador con 15 puntos de media, más que los 11 de Benzing y los 10 de Seeley. Es también de los mejores asistentes con 3,8 de media, rozando las 4 de Alocén y San Miguel, un dato que habla bien claro de su incorporación al equipo. Y es el mejor valorado con 11,3 créditos por partido, superando los 10,8 de Justiz y los 10,4 de Radovic.

EN CRECIMIENTO / Sus actuaciones, además, han ido a más con el paso de los partidos. Debutó casi recién llegado en Salónica con 20 minutos de juego en los que hizo 11 puntos, dio 4 asistencias y sumó 8 de valoración. Contra el Brindisi estuvo 33 minutos en pista –hubo dos prórrogas– con 21 puntos y una actuación fundamental en el tiempo añadido para que el equipo se llevara el partido. La semana pasada contra el Bonn jugó 26 minutos e hizo 11 puntos, cogió 5 rebotes y dio tres asistencias para 11 de valoración. Y el miércoles contra el Besiktas firmó su mejor encuentro hast la fecha con 17 puntos, 5 asistencias y 17 de valoración.

La llegada de Ennis al equipo ha sido un refuerzo y lo ha sido de manera inmediata, justo lo que necesitaba el Casademont. No solo ante la baja de Seibutis, que no tiene fecha de retorno todavía aunque ya se encuentra en Zaragoza, sino para paliar otras contingencias que puedan surgir. Por ejemplo, el miércoles se notó menos la ausencia de Seeley –de baja por un golpe en la espalda en el entrenamiento del día previo– porque el canadiense asumió sus minutos y sumó los puntos necesarios.

El trabajo de Ennis no solo se nota en ataque, donde es fácil cuantificar la aportación de cada uno. Su poderío físico, su energía, sirven para romper defensas (su amenza exterior no es su principal arma) pero también da un plus al equipo en el trabajo de contención. Y eso es fundamental porque el Casademont ya ha comprobado en varias ocasiones esta temporada que defender es sinónimo de éxito. Ante el Besiktas volvió a ser clave en el tramo final del partido.

Ahí la aportación del canadiense también ha sido importante. Desde luego se nota, por su actitud en la pista, por sus mensajes posteriores en las redes sociales, que Dylan Ennis está disfrutando en Zaragoza y en el Príncipe Felipe. Algo que para un jugador como él, abierto, expresivo, es algo fundamental. El espectáculo forma parte de su juego y ya lo está ofreciendo en Zaragoza. Sobre todo en la Champions.