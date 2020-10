«El que se rinda no podrá jugar en este equipo»

El entrenador del Casademont Zaragoza, Diego Ocampo, subrayó tras la derrota contra el Unicaja (63-92), que lo peor del partido fue «la falta de intensidad y la actitud» de su equipo, que se había «dejado ir». «Nos hemos rendido y hemos dejado de competir», añadió el preparador del conjunto aragonés, que resaltó que eso no lo va a permitir.

Ocampo señaló que el encuentro tuvo dos partes muy diferentes, una primera en la que, a pesar de la falta de acierto y las pérdidas, sus hombres compitieron bien y una segunda en la que faltó actitud. «En el tercer cuarto la salida ha estado muy mal. Se puede fallar y perder balones, no estar acertado, pero lo que no podemos hacer es rendirnos. No nos lo podemos permitir, representamos a un club histórico», afirmó.

El preparador gallego dijo que «se puede fallar, perder el balón, pero que lo que no se puede hacer es que el rival meta canastas y su defensor esté lejos, que no haya rebote, que no se corra o que no exista la capacidad de correr para desmarcarse», aspectos que le dejaron muy enfadado con sus jugadores. «Eso, desde mi punto de vista, es rendirse y no lo podemos permitir. Yo no lo voy a permitir y el que no haga esto no podrá jugar en este equipo. Lo primero que hay que hacer en un equipo es trabajar al máximo y hoy no lo hemos hecho y debemos reflexionar y reaccionar», insistió Ocampo, que puso el foco en los jugadores, pero eludió hacer autocrítica.

Y de cara al duelo de mañana mismo contra el Morabanc Andorra, Ocampo señaló que «nos tiene que doler lo que hemos hecho y tenemos que coger fuerzas porque esto no debe ser así». «Somos todos profesionales y hay que jugar al máximo los 40 minutos. Espero que lo hagamos el domingo y el que no lo haga no jugará», recalcó el gallego.

Por último, Dylan Ennis destacó que «el tercer cuarto nos ha hecho mucho daño» y, además, el Unicaja les ganó «en intensidad y agresividad». Ahora, añadió, «no nos tenemos que comer mucho la cabeza porque viene el partido de Andorra y tenemos que estar juntos para sacar esto adelante».