Ennis: «No dudé en venir»

El fichaje de Dylan Ennis por el Casademont Zaragoza ya es una realidad. El escolta canadiense de 27 años y 1,88 metros regresa a la capital maña para reforzar el juego exterior, minado por las bajas de Rodrigo San Miguel, apartado del grupo debido a la microrrotura que sufrió en el costado durante el partido de Champions League frente al Besiktas, y Renaldas Seibutis, que sigue recuperándose en Lituania de sus molestias en la espalda que le mantienen fuera de las pistas desde que finalizó el Mundial. En su presentación el escolta agregó que, «cuando recibí la llamada de mi agente con la oferta del Zaragoza, no dudé en aceptarla».



Ennis ha disputado los últimos meses de competición con el AS Monaco en la liga francesa (LNB). Ahora regresa a la ACB de la que manifestó que «es la mejor liga de Europa y disputar la Basketball Champions League es una oportunidad difícil de rechazar». Su paso por Zaragoza en la fase final de temporada 17-18 fue sustancial y sirvió para salvar la categoría. Participó en seis encuentros, en los cuales, dejó unos números del 53,8% en tiros de dos y un 29,2% desde la línea de 6,75. Con todo ello, dio muestras de su potencial y las opciones que puede aportar a sus compañeros, tanto asistiendo como anotando. Ahora llega de nuevo a un equipo que le necesita para reforzar las posiciones exteriores, tanto en ataque como en defensa.



El director técnico de Basket Zaragoza, Pep Cargol, dio la bienvenida al jugador añadiendo que «el club pasaba por una situación exigente disputando las dos competiciones. Varios jugadores de la plantilla estaban acumulando muchos minutos en pista y esto nos ha hecho dar el paso de mirar el mercado y sumar a Ennis al proyecto. A su vez, habló sobre lo que puede aportar, «Es un jugador versátil y rápido que nos va a poder ayudar en todas las posiciones exteriores. Agradecemos la rapidez con la que ha aceptado este reto».



El escolta con pasaporte serbio respondió acerca de su proceso de adaptación y porque eligió de nuevo Zaragoza «me gusta ver mucho baloncesto y seguir a los equipos en los que he estado. Ya conocía a Pep y tengo la experiencia de haber salido a mitad de temporada en Serbia para jugar en el Estrella Roja. Viendo los partidos y la química que existe entre los compañeros, espero adaptarme rápidamente», indicó.



En cuanto a la posición que puede ocupar en cancha manifestó que, «en Europa he jugado tanto de base como de escolta y me siento cómodo en cualquiera de las dos. He tenido unos minutos para hablar con Fisac y exploraremos cuál es la mejor opción para tratar de hacerlo lo mejor posible».

Sobre los objetivos que se plantea en su nueva etapa asegura que, «el equipo está en una buena línea de trabajo, yo quiero ayudar lo máximo posible a conseguir los objetivos. Sé que me costará los primeros días y puede ser que cometa algunos errores, pero estoy listo para disputar todos los minutos que me quiera dar el entrenador y aprender día a día».



Dylan quiso dar una muestra de agradecimiento a los aficionados que le recibieron el pasado miércoles en el Príncipe Felipe, «Quiero dar las gracias a la afición por la acogida que he tenido desde mi llegada tanto personalmente, como en redes sociales. Es como si llevara jugando aquí diez años e intentaré, con mi pasión y mi juego, alargar el buen momento del equipo», concluyó.