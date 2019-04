Okoye: «Ensayamos los finales apretados, por eso estamos preparados»

–¿Cómo es esa sensación de anotar cada lanzamiento como le pasó el otro día en el último cuarto?

–Es una gran sensación. No sé realmente cómo explicarlo porque es una de esas cosas que solo puedes experimentar y trabajar para que sucedan. Fue uno de esos momentos en los que pierdes el control y sientes que es otro quien juega por ti.

–No es la primera vez que hace ganar al equipo. ¿Es su papel?

–No es solo cosa mía, el resto de compañeros me dan esa confianza para poder lanzar en los momentos decisivos. En esas situaciones puedes sentir un poco de presión detrás pero los compañeros juegan para darme esa oportunidad y poder lanzar bien esos tiros.

–¿Cuál es la clave para que el equipo haya logrado varias remontadas?

–Tienes que tener la misma mentalidad de nunca abandonar, nunca rendirte. Aunque vayas por debajo cinco, diez puntos, lo que sea, siempre vas a tener tu oportunidad y tienes que pelear por ella.

–Han ganado siete de ocho finales apretados. ¿Eso se trabaja?

–Hacemos simulaciones en los entrenamientos, el entrenador nos dice vais 65-65 o estáis cinco puntos por debajo, tenéis que trabajar y ejecutar estas acciones para ganar. Hacemos esas situaciones continuamente para trabajar los últimos tres minutos o los últimos quince segundos, y estamos preparados cuando sucede.

–¿Jugar en casa marca la diferencia? ¿Sienten la conexión con la grada?

–Eso nos da mucha energía y mucha confianza cuando jugamos en casa. Fuera es más duro, obviamente. Pero aún tenemos cuatro partidos más fuera de casa hasta final de temporada y para nosotros son muy importantes, así que tenemos que mantener nuestro mejor nivel para intentar ganar también.

–El último día le cantaron «¡MVP, MVP!».

–Siento el cariño de la gente y lo disfruto mucho, pero me gustaría que se destacara el trabajo de todo el equipo porque está siendo muy bueno.

–¿Qué importancia tienen los jugadores veteranos?

–Mucha, por su enorme experiencia, siempre están ahí para darte un consejo y se ve también en los finales de partido. Reno [Seibutis], por ejemplo, hizo un gran final contra el Tenerife y el otro día anotó la canasta ganadora. Para nosotros es muy importante contar con ellos en la pista.

–También son importantes jóvenes como Alocén.

–Sí, son importantes también, están teniendo un efecto muy positivo en el equipo porque siempre aportan, cuando salen el equipo mantiene el mismo trabajo.

–Estuvo cuatro años en Italia. ¿Son Ligas muy diferentes?

–Es muy diferente, en Italia se juega más rápido, quizá porque hay más jugadores americanos en la Liga, no lo sé, es también una Liga muy táctica. La española es una Liga muy dura, los equipos son muy fuertes, hay tres equipos top en Euroliga, y hay ocho o diez en total compitiendo en Europa, hay mucho nivel.

–¿Es más difícil entrar al ‘playoff’ en España que en Italia?

–Sí, definitivamente sí.

–Es su primer año en la ACB y es el cuarto máximo anotador. ¿Esperaba una temporada así?

–Realmente no sabía que esperar. Vine a España con la mente abierta y grandes aspiraciones, así que no esperaba nada concreto y estoy aprovechando el momento.

–¿Está disfrutando?

–Sí, desde luego. Me gusta mucho el equipo, es una ciudad muy cómoda para vivir y España es un gran país.

–¿Conocía a Porfirio Fisac?

–No personalmente pero sí me enfrenté a él en unas cuantas ocasiones cuando era seleccionador de Senegal.

–¿Qué destacaría de él?

–Trabaja muy duro, junto al resto del cuerpo técnico, y nos da mucha confianza y tiene paciencia con nosotros, que creo que es fundamental para tener éxito.

–Da la sensación de que el equipo está unido.

–Sí, hay muy buen ambiente en el vestuario, siempre estamos escuchando música y haciendo bromas, a veces vamos a comer o a cenar juntos.

–¿Con qué sueñan en el vestuario?

–Realmente no hablamos de esas cosas, de objetivos, todo el mundo piensa en ganar el próximo partido y es en lo que estamos concentrados. El futuro lejano no es una prioridad.

–Les espera un final muy complicado en casa.

–Sí, es muy complicado pero al mismo tiempo tiene que pasar, jugamos en casa y tenemos que tratar de dar nuestro máximo.

–¿Cómo empezó a jugar?

–Siempre he jugado a baloncesto, desde niño es lo que he hecho. Al principio cuando eres pequeño no hay posiciones, haces de base, tiras, reboteas, haces de todo. A los trece o catorce era más alto que el resto y me pusieron de alero y así jugué ya en la época universitaria.

–¿Cuál es su ascendencia nigeriana?

–Mis padres son nigerianos los dos y desde niño he ido cada vez que he podido, en vacaciones, Navidades. Siempre he estado muy conectado con Nigeria.

–¿Qué es lo que más le gusta de Zaragoza?

–Me gusta probar restaurantes y conocer los diferentes tipos de comida. Tampoco tengo muchas aficiones pero me gusta conocer la ciudad, pasear, es muy verde, hay mucho césped. Me gusta El Pilar, la Aljafería, he visitado Madrid, Barcelona. Me gusta conocer la cultura de la ciudad, del país donde vivo, sus tradiciones, sus fiestas. Recuerdo las fiestas del Pilar, es algo gigante, estuve probando platos típicos, viendo las flores.

–¿La temporada que viene le gustaría quedarse en Zaragoza?

–Es un buen lugar para jugar, me gustan los compañeros, el cuerpo técnico. Estoy muy a gusto, pero hay que esperar a que termine la temporada y entonces ver qué pasa.