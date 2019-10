Un equipo mayúsculo

Sin Seibuts y sin Rodrigo San Miguel. Pero con 9.054 personas alentando, con dos chavales de 18 años al mando, con todo el corazón y toda la fe, con una nueva lección defensiva, con un hambre feroz por el rebote y por la victoria, con toda la sangre fría, el Casademont Zaragoza hizo doblar la rodilla al Barça por tercera vez en su historia, la segunda en casa (89-83). Fue el triunfo de un equipo sobre una pléyade de estrellas. El triunfo de una idea colectiva ante la apuesta por el talento. Zaragoza vuelve a latir al ritmo de su equipo de baloncesto, que le hace vibrar y disfrutar como hacía años.

El Príncipe Felipe festejó al final como si fuera un título. Desde luego, es lo más parecido que puede vivir un equipo como el Casademont Zaragoza. Pero el público no solo celebró después, sino que se divirtió toda la tarde. Lo hizo también el equipo, demostrando un elevado espíritu de sacrificio porque, una vez más, el Casademont ganó en defensa. El plan de Fisac y su cuerpo técnico funcionó a la perfección. Querían alejar al equipo azulgrana del triple y solo anotaron uno de los 16 que intentaron en toda la tarde. Eso sí, fueron 31 veces a la línea de tiros libres por las 16 del Casademont. Esa fue una de las grandes victorias. La otra, el rebote: 43-32. Las 14 capturas ofensivas permitieron a los aragoneses sacar segundas jugadas.

Otro de los planes era frenar a Mirotic, la gran estrella del Barça y de la ACB. Y Barreiro volvió a dar toda una exhibición frenando al montenegrino nacionalizado español. El gallego ha sufrido una transformación espectacular y contra el Barça volvió a estar a un grandísimo nivel. Mirotic solo anotó desde el tiro libre en la primera parte y únicamente hizo algo de daño en la segunda. Pero para entonces el Barça ya era un cúmulo de individualidades buscando la remontada. Era Tomic intentando percutir por dentro. Era Davies anotando por fuera. Poco más.

Todo por obra y gracia del Casademont, que fue todo lo contrario. Un equipazo. Porque los once jugadores que saltaron a pista del conjunto aragonés, anotaron algún punto. Porque todos sumaron, también Krejci (que se atrevió a dar una asistencia por la espalda) y Javi García (empeñado en jugar a toda costa pese a haber perdido a un familiar), que a su talento añaden un descaro y una valentía que acelera cualquier proceso de crecimiento. Porque Brussino estuvo enchufadísimo, porque Radovic volvió a ser listo recuperando segundas opciones, porque a Justiz no le importó mancharse las manos, porque Seeley siguió anotando después de fallar, porque todos, todos, jugaron como si fuera el partido de sus vidas. Y lo fue.

El Casademont estuvo 31.31 minutos de partido por encima del Barça en el marcador. Llegó a ir ganando por 15 puntos (64-49). No tembló cuando el Barça se puso a tres cuando quedaban 3.29 para el final. Volvió a demostrar toda su entereza en los últimos instantes. Un grupo de jóvenes jugó como un equipo mayor. Mayúsculo. No fue casualidad, no fue suerte. No fue un sueño. No lo es ver al Casademont Zaragoza segundo en la ACB con cinco victorias en seis jornadas. Solo el Real Madrid lo ha hecho mejor. El Casademont ha logrado maximizar sus recursos, sacar el máximo rendimiento de lo que tiene, tenga lo que tenga. ¿Se puede soñar con la Copa del Rey? Se puede soñar con el Casademont.