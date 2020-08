El equipo se pone en marcha para la nueva temporada

Después de una semana de trabajo con los más jóvenes, Diego Ocampo se pone hoy al frente de la plantilla que dirigirá en el Casademont Zaragoza la próxima temporada. Los jóvenes seguirán presentes durante todo el trabajo veraniego pero durante las últimas jornadas han ido llegando ya a la capital aragonesa los profesionales que no han pasado en ella las vacaciones. A lo largo de los próximos días terminarán de llegar todos los jugadores.

La plantilla se ha ido sometiendo también, al igual que la femenina, a los habituales controles médicos en el Hospital HC Miraflores del Grupo Hospitalario Hernán de Cortes, así como a las nuevas exigencias de las autoridades sanitarias para poder comenzar el trabajo. La cita de hoy es a primera hora de la mañana en el pabellón Siglo XXI. Durante los primeros días el trabajo físico marcará, como es habitual, los primeros pasos del equipo.

Antes de que arranque la competición, prevista para el 18 de septiembre, el equipo también llevará a cabo la tradicional concentración de verano. En este caso será en Benasque, en el Sommos Hotel Aneto. Todavía no se conoce el calendario de amistosos de preparación que llevará a cabo el Casademont en unos meses marcados por la situación sanitaria, que dictará también cómo pueden empezar las diferentes competiciones a partir de septiembre.

La ACB todavía no tiene calendario. La Asamblea aprobó las fechas pero no se han sorteado los emparejamientos. Después de eso, la asociación se vio obligada a admitir al Gipuzkoa Basket por orden judicial, por lo que la próxima temporada contará con 19 equipos en lugar de 18. Lo que sí tiene fechas pero todavía no una sede definida es la final a ocho de la Champions en la que se resolverá la temporada 2019-20. Está programada del 30 de septiembre al 4 de octubre. En octubre también arrancará la fase regular de la Champions 2020-21, en la que el Casademont tomará parte por segunda temporada consecutiva.